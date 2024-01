Peugeot yılın en itibarlı binek otomotiv markası seçildi

2023 yılını rekor seviyede satışla kapatan ve globalde 4’üncü sıraya kadar yükselen Peugeot Türkiye, yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Bu kapsamda şirket, Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle düzenlenen The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri çerçevesince ödüle layık görüldü.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Pazarlama ve iletişim sektörünün en önemli standartlarından biri olan The One Awards’da bu yıl 10’uncu kez “Yılın İtibarlıları” halk jürisi tarafından belirlendi. İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü araştırması baz alınarak düzenlenen etkinlik, bu yıl 70’in üstünde kategoride gerçekleştirildi. The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve iş ortakları, 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda belirlendi. Değerlendirme sonucunda Peugeot, The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri kapsamında “Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası” seçildi.

EN FAZLA SATIŞA TÜRKİYE’DE ULAŞTI

Ödül hakkında değerlendirme yapan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Marka olarak 2023 yılını 78 bin 632 adetlik rekor satışla kapattık ve ilk 5 marka arasında yerimizi aldık. Geçtiğimiz yılı toplam SUV’da lider olarak tamamladık. 2008 modelimizle B-SUV’un, Rifter ile de hafif ticari araç pazarının ilk sırasında yılı kapattık. Hatta 408 modelimiz, dünya üzerinde en fazla satışa Türkiye’de ulaştı ve çok ciddi bir başarı elde etti. Bu başarımızı hem globalde hem de Türkiye’de birçok ödül alarak taçlandırdık. Yeni yıla da zaten ödüllerle başlamıştık. 2023’ün en itibarlı binek otomotiv markası seçildiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÖNEM VERİYOR

Bu değerli ödülü sadece gerçekleştirdikleri yüksek satış performansıyla kazanmadıklarını vurgulayan Reyhanoğlu şunları söyledi: “Satış ve satış sonrasındaki başarımız tabii ki çok önemli fakat bunlarla beraber müşterimizle kurduğumuz güçlü bağ ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem de bu ödül mimarları arasında. Satışlarımızı artırmak için ne kadar çalışıyorsak, müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak ve memnuniyetini artırmak için de o denli çalışmalar yürütüyoruz.”