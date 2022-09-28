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Dolar 18.73'e neden fırladı? Nöbetçi dealer tuvalete gitti dolar 18,73 TL'ye fırladı. Nöbetçi dealer ne iş yapar? Remzi Özdemir açıkladı

Dün akşam anlık olarak 18,73 TL'ye fırlayan dolar, kısa süre içinde 18,50 seviyesine çekildi. Dolarda yaşanan bu hareketlenmeyi "Nöbetçi dealer tuvalete gitti" değerlendiren ekonomist Remzi Özdemir, "O saatler arasında dolara müdahale edecek birinin olmaması nedeniyle o rakamın görüldüğünü düşünüyorum" dedi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 13:10
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Nöbetçi dealer tuvalete gitti dolar 18,73 TL'ye fırladı. Dolar 18.73'e neden fırladı? Nöbetçi dealer nedir? Remzi Özdemir anlattı

Dolar 18.73'e neden fırladı? Nöbetçi dealer tuvalete gitti dolar 18,73 TL'ye fırladı. Nöbetçi dealer ne iş yapar? Remzi Özdemir açıkladı
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Yeniçağ Gazetesi / ÖZEL HABER

Dolar dün sığ piyasada saat 20:00'da anlık olarak 18,73 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından hızla 18,50'lerdeki seviyesine yeniden sabitlendi. Bugün 18,44 TL ile açılış yaptıktan sonra, saat 12:23 itibarıyla %0,36 artışla 18,5158 liradan işlem görüyor. 

Dolarda dün yaşanan bu sıçramayı "dealer tuvalete gitti" diyerek esprili bir dille değerlendiren ekonomist Remzi Özdemir, Yeniçağ Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası'nın doları frenlemek amacıyla kamu bankaları aracılığı ile yoğun bir şekilde satış yaptığını biliyoruz. Hatta özellikle akşam saatlerinde Asya piyasalarının da kapanış saatine kadar nöbetçi dealer diye esprili bir isim verilen görevliler yoğun sayış yapıyordu. 

"MÜDAHALE EDECEK BİRİNİN OLMAMASI NEDENİYLE DOLAR FIRLADI"

Ancak dün bir anda dolarda sert bir hareket oldu. Bu hareketin hemen arkasından, birkaç dakika sonra tekrar satış gelerek 18,50 seviyesine indi. Burada şu espri yapılıyor: Nöbetçi dealer tuvalete gitti. İşin şakası bir yana, o saatler arasında dolara müdahale edecek birinin olmaması nedeniyle o rakamın görüldüğünü düşünüyorum. Çünkü hemen arkasından müdahale geldi. Müdahale gün boyu devam etti. Bugün şu saatlerde de 18,50 seviyesinde tutabilmek için yoğun bir dolar yakımı söz konusu."

NÖBETÇİ DEALER NEDİR?

Türkiye piyasası kapandıktan sonra uluslararası piyasalardaki işlemlerde TL'yi savunmak için bazı kamu bankalarında gece 'nöbetçi dealer (işlemci)' kalıyor. Gece sığ piyasada sert oynaklıkların önüne geçmek için kamu bankaları "nöbetçi" kalıyor ve TL'yi kontrol altında tutuyor.

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