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Doları Euro'yu önceden bilen adam Remzi Özdemir Doların ne olacağını şimdiden açıkladı. Merkez Bankası'nın Perşembe günü faiz toplantısı olacak

Ekonomist Remzi Özdemir, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi Dolar kurunda yaşanacakları açıkladı. Özdemir, "Merkez Bankası’nın indirdiği her 1 puanlık faiz Türkiye’yi biraz daha kur krizine doğru sürükleyecek." dedi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:52
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Doları Euro'yu bilen adam Remzi Özdemir Doların ne olacağını şimdiden açıkladı

Doları Euro'yu önceden bilen adam Remzi Özdemir Doların ne olacağını şimdiden açıkladı. Merkez Bankası'nın Perşembe günü faiz toplantısı olacak
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Piyasalarda, gözler perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Yeniçağ Gazetesi yazarı ve ekonomist Remzi Özdemir, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi dikkat çeken bir yazı ele aldı. Özdemir, "Merkez Bankası’nın Perşembe günü alacağı faiz indirme kararı çaresiz kur krizinin biraz daha yaklaşmasına neden olacak." ifadelerini kullandı.

"FAİZLER TÜRKİYE’YE HİÇBİR ŞEY KAZANDIRMAYACAK"

Özdemir'in yazısından ilgili bölüm şöyle: 

MERKEZ BANKASI DOLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYECEK!

Merkez Bankası’nın hiçbir önemi olmayan toplantısı Perşembe günü yapılacak.
Bu toplantıda piyasanın önemsemediği gösterge faizini büyük bir ihtimal 1 puan düşürecek. Nitekim bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net sözleri var. 

FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK!

Bu gerçekçi olmayan faizler Türkiye’ye hiçbir şey kazandırmayacak. Tam tersi kayıp büyük olacak.

TÜRKİYE NİÇİN KAYBEDECEK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ağustos itibariyle 185.9 milyar dolar oldu.
Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19.9, Merkez Bankası’nın yüzde 17, özel sektörün ise yüzde 63.1 oranında paya sahip olduğu gözlemlendi. 
Merkez Bankası’nın indirdiği her 1 puanlık faiz Türkiye’yi biraz daha kur krizine doğru sürükleyecek.

KISA VADEDE ÖDENMESİ GEREKEN 185 MİLYAR DOLAR! 

Merkez Bankası’nın kasası ise eksi 60 milyar dolara yakın.  Türkiye’nin öncelikle 60 milyar dolar bulup bu eksiden kurtulması lazım. Ondan sonra da rezerv biriktirmesi gerekiyor.
Bunu “yeni ekonomi modeli” adını verdiği ve dünyanın kabul etmediği bir programla mı yapacak?

ELBETTE YAPAMAYACAK!

Türkiye’ye artık yabancı sermaye gelmiyor. İhracatımız da ithalatımızı karşılamıyor. Her ay en az 5 milyar dolara ihtiyacımız var. 

Bunu Merkez Bankası’nın bu politikası ile mi bulacağız?

Elbette bulamayacağız.

Türkiye’nin önünde iki yol var. Bunlardan biri doların önünü açmak ve adil değere ulaşmasını sağlamak. Yani rezerv yakarak tutmayacaksın piyasa değerini belirleyene kadar bırakacaksın. 
Ya da dış borçlarını ödeyemeyeceksin. Doğalgaz için petrol için Rusya’dan rica edeceksin borç ertelemesi için.
Tabii ki bunun da bir durma noktası olacak.
Sonuç olarak Merkez Bankası’nın Perşembe günü alacağı faiz indirme kararı çaresiz kur krizinin biraz daha yaklaşmasına neden olacak.

Çünkü Merkez Bankası faiz arttırmayıp, bir kişi istiyor diye yine düşürecek.

Bundan sonrası adım adım kur krizi.

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Milli Damar
17.10.2022 15:07
Dolar kuru önce 38 liraya çıkar.Orada şöyle bir nefeslenir.Hala bu kafayla giderlerse, soluğu 45-50 lirada alır.Sonrasını ben bilmem agam bilir.Allah garip gurebanın,fakir fukaranın yardımcısı olsun.  
 
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