Nohutlu beyaz lahana salatası nasıl yapılır?

İşte nohutlu beyaz lahana salatası tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
Nohutlu beyaz lahana salatası nasıl yapılır?

Nohutlu beyaz lahana salatası nasıl yapılır?

Malzemeler

3 çorba kasesi lahana
1 büyük havuç
1 tutam dereotu
1 tutam maydanoz
1 tutam ince kıyılmış nane
1 su bardağı kadar yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
1 diş sarımsak (isteğe göre kullanılmayabilir)
Tuz

Üzerine

1 kase haşlanmış nohut
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım yemek kaşığı tereyağ
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon
Tuz (damak tadına göre)

Hazırlanışı

Malzemeler ince ince kıyılır.

Karıştırma kabına lahana, havuç ve yeşillikler alınır.

Üzerine yoğurt, mayonez ve rendelenmiş sarımsak eklenir ve karıştırılır. Servis tabağına alınır.

Üzeri için tavaya yağlar alınır. Üzerine baharatlar eklenir ve karıştırılır. Nohut ilave edilir. 4-5 dakika kısık ateşte kavurulur.

Ocaktan alınır. Lahana salatanın üzerine gezdirilir.

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