7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Rapçi Norm Ender popçulara isyan etti. Para nerede popçular orada

Rapçi Norm Ender popçulara isyan etti. Para nerede popçular orada

Son dönemde popçuların rap müziğe yönelmesiyle ilgili düşüncelerini anlatan rapçi Norm Ender, “Popçular güçlünün, daha fazla para kazandıracak şeyin yanında” dedi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 17:39
Takip Et

Norm Ender popçulara verdi veriştirdi! "Popçular güçlünün, daha fazla para kazandıracak şeyin yanında"

Rapçi Norm Ender popçulara isyan etti. Para nerede popçular orada
+
Aa
-

Ünlü rapçi Norm Ender, önceki akşam Aslı Şafak'ın programına konuk oldu. 

Ender, müzik yapmadığı dönemde anneannesiyle ilgilendiğini belirterek şöyle konuştu: 

“2011’den 2017’e kadar 6 senelik bir dönemde bir şey yapmadım. Bir yere kaybolmadım. Boksörler için derler ya, en iyi yumruğu atabilmek için bir adım geriye çekilirsiniz. Ben izleyici oldum. Annem çalışan bir kadın olduğu için anneannem ve dedemle büyüdüm. Anneannemin rahatsızlığı vardı, biz bakıyorduk. O dönem zamanın geri getiremeyeceği şeyler ilgilenmek istedim. Anneannem vefat etti."

“POPÇULARIN EKOSİSTEMİ BU”

Norm Ender “Popçular şarkılarınızın kaymağını yemeye çalıştı mı?” sorusuna ise “Popçuların ekosistemi bu. Oportünist bir müzik türünün canlıları oldukları için güçlünün ve daha fazla para kazandıracak şeyin yanındalar. Çünkü onların ekosisteminde yaşayabilmek için bunu yapmalısın.” diye cevap verdi. 
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
1
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
2
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
3
﻿Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nın maç tarihleri açıklandı
4
﻿Ziraat Türkiye Kupası'nın maç tarihleri açıklandı
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
5
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
6
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
7
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
﻿İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
﻿İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss'a ayağının tozuyla şok protesto. Neye uğradığını şaşırdı
﻿Aydın'da 7 Eylül coşkusu
﻿Aydın'da 7 Eylül coşkusu
﻿Aydın'da 7 Eylül coşkusu
﻿NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
﻿NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
﻿NASA uzayda görülen kuzey ışıklarını paylaştı
﻿İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
﻿İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
﻿İğnesiz korona aşısının kullanımına bir ülkeden daha onay çıktı
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Ankara Akyurt SYDV işçi alacak
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Aydın'da 248 şişe sahte alkol ele geçirildi
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿Mustafa Sarıgül'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿İSKİ'den 'mavi su' açıklaması: Gerekçe kot yıkamada kullanılan ponza taşı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Ormanları yakan çocuk yakalandı
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.