Rapçi Norm Ender popçulara isyan etti. Para nerede popçular orada

Ünlü rapçi Norm Ender, önceki akşam Aslı Şafak'ın programına konuk oldu.

Ender, müzik yapmadığı dönemde anneannesiyle ilgilendiğini belirterek şöyle konuştu:

“2011’den 2017’e kadar 6 senelik bir dönemde bir şey yapmadım. Bir yere kaybolmadım. Boksörler için derler ya, en iyi yumruğu atabilmek için bir adım geriye çekilirsiniz. Ben izleyici oldum. Annem çalışan bir kadın olduğu için anneannem ve dedemle büyüdüm. Anneannemin rahatsızlığı vardı, biz bakıyorduk. O dönem zamanın geri getiremeyeceği şeyler ilgilenmek istedim. Anneannem vefat etti."

“POPÇULARIN EKOSİSTEMİ BU”

Norm Ender “Popçular şarkılarınızın kaymağını yemeye çalıştı mı?” sorusuna ise “Popçuların ekosistemi bu. Oportünist bir müzik türünün canlıları oldukları için güçlünün ve daha fazla para kazandıracak şeyin yanındalar. Çünkü onların ekosisteminde yaşayabilmek için bunu yapmalısın.” diye cevap verdi.

