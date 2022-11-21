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Uzmanı uyardı. Gebe anneler buna dikkat

Nörobilim ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Yurdakul, insan beyninin anne karnında gelişmeye başladığını ve annenin gebelik dönemindeki deneyimleri çocuğun hayatını doğrudan etkilediğini söyleyerek gebe annelerin gebelik dönemini buna göre geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 11:45
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Nörobilim ve İç Hastalıkları Uzmanı uyardı. Gebe anneler buna dikkat

Uzmanı uyardı. Gebe anneler buna dikkat
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İHA’nın haberine göre; Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Nörobilim ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Yurdakul, tüm organlar gibi beynin de anne karnında gelişmeye başladığını söyleyerek, gebe annelere bir takım uyarılarda bulundu.

Yurdakul, “Gebelik sırasında bebek göbek kordonuyla annenin vücudundan gelen kanla beslenir. Dolayısıyla anneyle bebek aynı besinleri ve aynı duyguları içeren kimyasalları paylaşırlar. Annenin gebelik sırasındaki deneyimleri bebeği doğrudan etkiler. Beynin oluşumunun tamamlanmasından çok önce gerçekleşen bu aktarımlar bebeğin bedeninde kayıtlıdır. Anne karnında bebek ne tür bir dünyaya geleceğine göre biyolojisini düzenler. İkinci dünya savaşındaki kıtlık döneminde hamile olan kadınların çocuklarında yüksek oranda obezite ve diyabet olduğu tespit edilmiş” diye konuştu.

Doğum sonrası ilk izlenimlerin çok önemli olduğunu belirten Yurdakul, “Hayatın geri kalanında başlangıçlara nasıl bakacağımız, doğumdaki deneyimlerden büyük oranda etkilenir. Doğum travmaları da farkında olmadan bedenimizde taşıdığımız semptomların sebebi olabilir. İdeal olan bebeğin kendi ritminde normal doğum ile doğmasıdır. Anne karnındaki su içindeki ortamdan dış dünyaya daha yumuşak bir geçiş açısından suda doğumu öneren uzmanlar var. Doğumdan hemen sonra annesinin karnına koyulan bebek emekleyerek memeyi bulur. Bebeğin fiziksel sağlığı ve gelişimi açısından önemi kadar sağlıklı ruhsal gelişim için de son derece önemlidir. Bebek emerken sadece besin değil anneden duygu da alır. Bu yüzden emzirme sırasında annenin rahat olması bebekle sıcak göz teması kurması önemlidir” ifadelerine yer verdi.

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