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Mevsimsel değişikliklerde her baş ağrısı migren değil. Nöroloji Uzmanı açıkladı

Nöroloji Uzmanı Dr. Alevtina Ersoy, baş ağrıları ile ilgili bilgilendirdi. Ersoy, “Mevsim geçişlerinde rüzgâr artar, nem oranı daha sık değişir ve bütün bunlar migreni olan hastalarda ağrıyı tetikler" dedi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:31
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Nöroloji Uzmanı açıkladı. Mevsimsel değişikliklerde her baş ağrısı migren değil

Mevsimsel değişikliklerde her baş ağrısı migren değil. Nöroloji Uzmanı açıkladı
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İHA’nın haberine göre; Mevsimsel geçiş dönemlerde azalan hava sıcaklıkları baş ağrılarını artırdığı bildirildi. Nöroloji Uzmanı Dr. Alevtina Ersoy, baş ağrıları ile ilgili, “Mevsimsel değişikliklerde her baş ağrısı migren demek değildir” ifadelerini kullandı.

En sık görülen baş ağrılarının başında migren, gerilim tipi ve küme tiplerin geldiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Ersoy, mevsim geçişlerinin migren ağrılarını tetiklediğine dikkat çekerek şu sözleri kullandı:

“Mevsim geçişlerinde rüzgâr artar, nem oranı daha sık değişir ve bütün bunlar migreni olan hastalarda ağrıyı tetikler. İlkbahar ve sonbahar aylarında ise, küme tip baş ağrıları artış gösterir. Kış aylarında ise grip enfeksiyon oranı artığından enfeksiyonlara bağlı baş ağrılarından şikayetler görülür”

“BU TÜR BAŞ AĞRILARI TEDAVİ GEREKTİRMEZ”

Soğuk havaların gelmesi ile baş ağrılarında ciddi bir artış görüldüğünü söyleyen Ersoy, “Migren, soğuğa duyarlı, soğuk havalardan kaynaklı baş ağrıları, soğuk yiyecek, içecek ağıza alındığında, yutulduğunda, soğuk suya dalma, ıslak saçla soğuk hava da açık baş ile dondurucu soğuklara maruz kaldığı zaman bir kaç dakika içinde gelişebilir. Bu baş ağrısı genellikle şiddetli, saplanıcı, şakak ve alın bölgesinde olabilir. Soğuk uyarısı ortadan kalktığında baş ağrısı bir kaç dakika içinde düzelebilir, bu tür baş ağrıları tedavi gerektirmez” ifadelerini kullandı.

Migren baş ağrısı bir gün ile 72 saat yani üç güne kadar devam edebilir. Eğer baş ağrıları daha uzun sürüyor ise mutlaka doktora gitmek gerekiyor” diye konuştu.
Soğuk havalardan en iyi korunmanın yolunun soğuktan kaçmak olduğuna dikkat çeken Ersoy, “Soğuk havalarda atkı, bere, şapka giyme ihmal edilmemeli. Buna rağmen baş ağrıları devam ediyor, baş ağrısına boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, ateş, kulak ağrısı da eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurmalı" şeklinde konuştu.

Soğuk ile tetiklenen baş ağrılarının her insanda olabileceğini kaydeden Ersoy, bunun ile birlikte migren olan hastalar da bu tür ağrıların daha fazla gözlemlendiğini ifade etti. Ersoy, “Migren, hava değişikliği başta olmak üzere çevresel faktörlerden etkilenen bir baş ağrısıdır. Rüzgarlı, aşırı sıcak ve soğuk havalarda migren ataklarında artış görülebilir. Migren baş ağrıları genellikle tek taraflı zonklayıcı, göz etrafında, şakakta ya da ensede başlayan baş ağrılarıdır. Bu baş ağrılarına bulantı ve kusma eşlik edebilir. Ayrıca kokudan rahatsız olmak, ışıktan rahatsız olmak ayrıca sesten de rahatsız olunabilir. İfade ettiğim gibi migren tek taraflı baş ağrısı ve bu taraf değişikliği gösterir. Bu bir tarafta daha ağır olmakla beraber diğer tarafta daha hafif de olsa olabiliyor. Bu bazı tanımlarda iki taraflı da olabiliyor. Baş ağrısından önce bazı hastalarda görme kaybı olabilir. Puslu görme, ışık çakmaları ve fotopsi dediğimiz zikzak tarzında ve sinek uçuşma şekilde görsel fenomenler olabilir. Bu tip avrolar baş ağrısı öncesinde başlar ve en fazla bir saat kadar sürebilir.

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