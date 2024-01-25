Norveç Merkez bankası faiz kararını açıkladı

Kaynak: Patronlardünyası
Norveç Merkez bankası faiz kararını açıkladı
Norveç Merkez Bankası(Norges), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranında değişikliğe gitmedi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,50 seviyesinde bırakılmasına karar verildi. Analistlerin de beklentisi faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.

Para Politikası Komitesi(PPK), mevcut görünüm ve risk dengesi değerlendirmesine göre, politika faizinin bir süre daha aynı seviyede tutulmasının muhtemel olduğu paylaşıldı.

Açıklamada, "Norveç ekonomisinin geleceğine ilişkin belirsizlikler var. Maliyet enflasyonu yüksek kalmaya devam ederse veya kron yeniden değer kaybederse enflasyon önceden tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalabilir. Bu durumda Komite politika faizini yeniden artırmaya hazırdır. Norveç ekonomisinde yavaşlamanın daha belirgin olması veya enflasyonun daha hızlı düşmesi durumunda politika faizi Aralık ayında öngörülenden daha erken bir zamanda indirilebilir." ifadeleri kullanıldı.

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