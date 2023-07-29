Norveç’te kraliyet muhafızlarına sataşan göçmen polisten şamarı yedi

Norveç’in Oslo şehrindeki krallık sarayı önünde nöbet tutan askerleri şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı.

Norveç’te kraliyet muhafızlarına sataşan göçmen polisten şamarı yedi

Editör: Bengü Zorlu

Yabancı uyruklu bir şahıs, nöbetçilerin yanına gelerek nöbetçilerle dövüşmeye çalıştı. Boks hareketleriyle askerleri tahrik etmeye çalışan zanlı karşısında ülkede böyle durumlara alışık olmayan askerler dondu kaldı.

Asayiş olaylarının en az oranda yaşandığı ülke olan Norveç’te muhafızların acemilikleri de videoya yansıdı. Zanlıya müdahalede acemi davranışlar sergileyen muhafızların imdadına ise bir polis memuru yetişti.

Zanlıyı yakaladığı gibi yere çalan polis memuru, yabancı uyruklu şahsı ters kelepçe takarak gözaltına aldı.

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