Numan Kurtulmuş tatile devletin uçağıyla Anıtkabir'e servis otobüsüyle gitti. Gerçek bambaşka çıktı

Kaynak: Birgün
Numan Kurtulmuş tatile devletin uçağıyla Anıtkabir'e servis otobüsüyle gitti. Gerçek bambaşka çıktı
Numan Kurtulmuş servis otobüsü ile Anıtkabir’e giderek kamuoyuna “tasarruf” görüntüsü vermeye çalışsa da araç harcamalarındaki raporlar gerçeği ortaya çıkardı.

Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte Mardin seyahatine devlete ait özel uçakla gitti.

Kurtulmuş’un özel uçakla yaptığı ziyaret sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Kamuda tasarruf için ciddi çalışma yürütülüyor" açıklamalarından sonra bu ziyaretin olması dikkatlerden kaçmadı.

Bu tepkilerin üzerine Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan Anıtkabir’e ise kamu aracı ile değil servis otobüsü ile gitti.

Kurtulmuş servis otobüsü ile tasarruf görüntüsü vermeye çalıştı. Ancak rakamlar gerçeği ortaya çıkardı.

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35 KAT ARTTI

Kamuya taşıt alım ve kiralama harcamaları uçtu. 2006’da 314 milyon olan alım ve kiralama harcamaları, 2023 sonunda 35 kat artışla 11 milyar liraya fırladı.

TBMM’nin Kurtulmuş döneminde 57’si lüks, 113 araç kiralamak için 376 milyon TL para harcadığı anlaşıldı.

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Devletin hala 115 bin 905 aracı bulunuyor. Ayrıca bu rakamın içinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kullandıkları ve kiralanan araçlar yok.

Örneğin 2022 yılı başındaki taşıt sayısı 111 bin 122. Sadece iki yılda filoya 5 bine yakın yeni araç eklendi.

İŞTE O RAKAMLAR:

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