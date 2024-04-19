Numan Kurtulmuş ailesini de alıp devletin uçağıyla Mardin'e gitti. "Tasarrufu halk yapsın siz de sefasını sürün sayın başkan. Afiyet olsun"

Kaynak: Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş ailesini de alıp devletin uçağıyla Mardin'e gitti. "Tasarrufu halk yapsın siz de sefasını sürün sayın başkan. Afiyet olsun"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ailesiyle birlikte devlete ait uçakla Mardin’e gitti. Kurtulmuş’un özel uçakla yaptığı ziyaret sosyal medyada büyük tepki çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ailesiyle beraber devlete ait özel bir uçakla Mardin ziyaret etti. Kurtulmuş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"MEDENİYETLER BEŞİĞİ, KADİM ŞEHRİMİZ MARDİN'DEYİZ"

Kurtulmuş, yaptığı paylaşımda, "Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık... Medeniyetler beşiği, kadim şehrimiz Mardin'deyiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın "Kamuda tasarruf için ciddi çalışma yürütülüyor" açıklamalarından sonra bu ziyaretin zamanlaması ve kullanılan kaynaklar dikkat çekti.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'de öğretmen atamaları hakkında "tasarruf" yapılacağını duyurmuştu. Tasarruf açıklamalarından sonra devletin uçağıyla yapılan bu ziyarete sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

"TASARRUFU HALK YAPSIN SİZ DE SEFASINI SÜRÜN"

Sosyal medya kullanıcıları, devletin uçağıyla Mardin’i ziyaret eden Numan Kurtulmuş’un yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Tasarrufu halk yapsın siz de sefasını sürün sayın başkan. Afiyet olsun" ifadelerini kullandı.

İşte bazı sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar,

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