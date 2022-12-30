Darwin Nunez'den Lewandowski benzetmesi: ''Aynı sorunları bende yaşadım''

Jurgen Klopp, İngiltere Lig Kupası'ndaki Manchester City ve Premier Lig'deki Aston Villa maçlarında kaçırdığı gollerin ardından eleştirilen Darwin Nunez'e destek verdi.Klopp, Uruguaylı golcünün Robert Lewandowski'yle benzedikleri noktalar olduğunu ifade ederken, "Açıkçası Lewandowski ile benzedikleri birçok nokta var. Lewandowksi'ye de sorsanız aynı şeyi söyler. Bazen şut antrenmanlarımız olurdu ve onunla iddiaya girerdik. 'Eğer 10'dan fazla gol atarsan sana 10 Euro' vereceğim diyordum. Her şey sakin kalmakla ilgili. Potansiyeli gördüğünüzde sakin olmalısınız. " dedi.

LEWANDOWSKİ İLE AYNI SORUNLARI YAŞADIK

Robert Lewandowski'nin de kariyerinin başında benzer sorunlar yaşadığını aktaran Klopp, "Büyük bir potansiyeli olduğunun hepimiz farkındayız. Lewandowski ile de benzer sorunu yaşadım hatta sadece onunla da değil. Her şey sakin olmakla ilgili ve takım, ben ve o sakiniz." ifadelerini kullandı.Liverpool, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Darwnin Nunez'i 85 milyon sterlin karşılığında transfer etmişti. Bu sezon Liverpool formasıyla 20 maçta süre alan Darwin Nunez, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistle oynadı.