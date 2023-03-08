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Bakmak istemeyeceğiniz görüntüler. Nurdağı ilçesini böyle görmediniz

Depremlerden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Gaziantep’in Nurdağı ilçesinin yukarıdan çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Yıkımın etkisi net şekilde gözler önüne serildi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:29
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Nurdağı'nın bakmak istemeyeceğiniz yeni görüntüleri

Bakmak istemeyeceğiniz görüntüler. Nurdağı ilçesini böyle görmediniz
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Yaşanan depremlerden sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde adeta taş üstünde taş kalmadı. İlçe depremlerde çok büyük hasar alırken, yıkımlardan sorumlu tutulan belediye başkanı Ökkeş Kavak tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sosyal medyada yayınlanan ve yukarıdan çekilen bir video ise yıkımın boyutlarını gösterdi. Paylaşılan videoda evlerin büyük bölümünün yıkıldığı görülürken, kurulan çadır kentlerin yoğunluğu da depremin büyüklüğünün etkisinin anlaşılmasını sağladı.

Videoya eklenen Ender Balkır’ın Ruhumda Sızı şarkısı da izleyen herkesin gözlerinin dolmasına sebep oldu. Yakınlarını kaybeden kaybetmeyen herkesin içinde hissettiği ve uzun yıllar yüreğimizde yaşayacağımız acı bu videoda adeta can bulmuş oldu.

Yine paylaşılan videoda diğer bir ayrıntı ise yıkılan buğday ve mısır silolarının detayıydı. Binlerce ton buğdayın ve mısırın etrafa saçıldığı görülürken gelecekte yaşanacak tahıl krizinin sebebinin neler olabileceğine dair herkese ipucu verdi.

SİLOLAR AĞIR ZARAR GÖRDÜ

Çok sayıda kamu kurumunun da zarar gördüğü ilçenin Kurudere semtindeki Tarım Kredi Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi'ne ait 14 silodan içinde mısır bulunan koni şeklindeki 12 silo depremde patlayarak tamamen kullanılmaz hale geldi. Dikdörtgen mimarili iki silo ise hasar gördü.

Her biri bin 200 ton kapasiteli silolardaki mısır ve buğday çevreye yayıldı. Bu görüntüler paylaşılan videoda net şekilde görüldü.

 

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