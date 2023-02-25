Flaş... Flaş... AKP'li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak tutuklandı

İHA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden ağır hasar alan ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor.



Soruşturma çerçevesinde çöken binaların müteahhidi olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kavak, ilk ifadesinde çok sayıda akrabasını kaybettiğini ve eskiden müteahhitlik yaptığını ancak başkan olduktan sonra şirketi kardeşine devrettiğini söyledi.



Nurdağı'nda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların müteahhitliğini yapan, aynı zamanda AKP Nurdağı Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu'nda görevli Yunus Kaya, perşembe günü Mersin'de yakalandıktan sonra tutuklandı. Yunus Kaya'nın, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın kardeşine ait inşaat şirketiyle ortak projeler yaptığı belirlendi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, bugün öğle saatlerinde gözaltına alınmıştı.



"BAŞKAN OLUNCA ŞİRKETİ KARDEŞİME DEVRETTİM"

Çöken binaların müteahhiti olan Yunus Kaya ile ortaklığı ve inşaat aşamasında belediyenin yapması gereken denetimleri gerçekleştirmediği öne sürülen Ökkeş Kavak'ın, ilk ifadesinde, deprem felaketinde çok sayıda yakınını kaybettiğini, daha önce müteahhitlik yaptığını ancak belediye başkanı olduktan sonra şirketi, kardeşi Osman Kavak'a devrettiğini söylediği öğrenildi.



AKP'Lİ BAŞKANIN ŞİRKETİYLE ORTAK İNŞAAT YAPMIŞLAR

Oda TV’de yer alan bilgiye göre, AKP Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yunus Kaya’nın Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ökkeş Kavak'ın başkan seçilinceye kadar yönetim kurulu başkanlığını yapıp daha sonra kardeşi Osman Kavak'a devrettiği Kavak İnşaat ile de yapı ortaklığının bulunduğu ortaya çıktı.



CCK ve Kavak İnşaat Yapı Konut Ortaklığı'nın Elit Park Konutlarını yaptığı, Osman Kavak'ın da çok sayıda yakınıyla birlikte depremde yaşamını yitirdiği belirtildi.



KOORDİNATÖR VALİ, "NURDAĞI'NIN TAMAMINI YIKIP YENİDEN YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak." demişti.



"DURUM AÇIKLANANDAN ÇOK DAHA VAHİM"

Bir başka konuşmasında Bilgin, "Kusura bakmayın belki geç geldik ama durum gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan üç, dört belki beş kat daha kötü." ifadelerini kullanmıştı.

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