Flaş... Flaş... Bütün binaları yıkılan AKP'li meclis üyesi Yunus Kaya yakalandı

İHA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde aranan Yunus Kaya isimli şahıs Mersin'de yakalandı. Yine aynı soruşturma çerçevesinde aranan M.K. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.







EMNİYET YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Nurdağı İlçemizde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturmada, hakkında yakalama kararı çıkarılan CCK isimli firmanın sahibi Y.K. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyon çerçevesinde 23.02.2023 Perşembe günü Mersin'de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yine aynı soruşturma çerçevesinde adı geçenle birlikte hareket ettiği tespit edilen M.K. isimli şüpheli de 23.02.2023 Perşembe günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.







6 SİTENİN 6'SI DA ÇÖKTÜ: EN AZ 300 KİŞİ DEPREMDE CAN VERDİ

Yunus Kaya’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı CCK İnşaatın, ilçenin çeşitli semtlerinde yaptığı 6 sitenin 6'sı da Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöktü. Bu sitelerin enkazı altında kalan ve aralarında Yunus Kaya’nın yakınlarının da bulunduğu 300’ün üzerinde can kaybı yaşandı, ayrıca enkazlardan çıkarılan çok sayıda da yaralının da olduğu belirtildi.



Kaya’nın Nurdağı’nın AKP’li Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın yakınlarına ait olan Kavak İnşaat ile yapı ortağı olduğu lüks siteler yaptığı da ortaya çıktı.







ERDOĞAN'A ŞİKAYET EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Salı günü Nurdağı'na gelmiş, Ünal Yıldırım isimli bir vatandaş, Erdoğan'a, “Sayın Cumhurbaşkanım sizinle görüşmek istiyorum” diye bağırarak elindeki şikayet mektubunu vererek, “Sayın Cumhurbaşkanım burada CCK Konutları bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemizde CCK Yunus Kaya isimli kişi verdi. Bu kişi şu an yakalanmadı.” demişti.

