Enflasyonla ilgili Nureddin Nebati'den ışıl ışıl açıklama: Önümüzdeki aydan itibaren düşüşü daha keskin hissetmeye başlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

TÜİK, resmi enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, kasım ayında yüzde 2,88 arttı. Ekim ayında yüzde 85,51 olarak açıklanan yıllık enflasyon ise, baz etkisiyle yüzde 84,39'a geriledi. TÜİK verilerine göre, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Nebati, enflasyonun zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girdiğini söyleyerek, önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek baz etkisiyle enflasyondaki düşüşün daha keskin hissedilmeye başlayacağını ileri sürdü.

Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Kasım ayında enflasyon hız keserek yüzde 84,39’a, yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 157,69’dan yüzde 136,02’ye gerilemiştir.

Daha önce de çeşitli mecralarda ifade ettiğimiz üzere, beklenmedik bir küresel gelişme olmadıkça enflasyonda zirveyi geride bırakarak düşüş trendine girmiş bulunuyoruz.

Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatlarının nispeten sakin seyri ile küresel koşullardaki bazı iyileşmeler etkili olduğu gibi Kur Korumalı Mevduat ve devreye aldığımız diğer pek çok önlemin Türk Liramızda sağladığı istikrarlı duruş kuşkusuz etkili olmuştur.

Önümüzdeki aydan itibaren etkisini gösterecek olan baz etkisiyle de enflasyondaki düşüş eğilimini, bu ay Yİ-ÜFE’de olduğu gibi, daha keskin hissetmeye başlayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde uyguladığımız politikalarla, enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaşlarımızın alım güçlerini de korumaya devam edeceğiz."

"EKONOMİ GÖZLERDEKİ IŞILTIDIR"

21 Aralık 2021'de TRT ekranlarında 'Kur Korumalı TL Mevduat' sistemine ilişkin soruları yanıtlayan Nebati, programın sunucusuna 'Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz?' diye sormuş;

Sunucunun 'ekonomi rakam işidir' şeklindeki sözlerine karşılık Nebati, 'Ekonomi rakam işi, temenni, güven, istikrar, beklenti, gözlerdeki ışıltıdır.' yanıtı vermişti. Nebati'nin 'gözlerdeki ışıltı' açıklaması ekonomistlerce şaşkınlıkla karşılanmıştı.