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1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

İkinci Bahar, Asmalı Konak gibi dizilerle hafızalara kazınan güzel oyuncu bacak ve göğüs kısmını açıkta bırakan kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı. Fit haliyle boy gösteren Nurgül Yeşilçay beğeni butonunu çökertti

Galeri Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:12
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1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

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1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 46 yaşındaki oyuncu 16 saat aç kaldığını belirterek 1 ayda 10 kilo verdiğini açıklamıştı.

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1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

Fit görüntüsüyle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı.

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1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

Nurgül Yeşilçay'ın peş peşe yayınladığı karelere beğeni yağarken güzel oyuncu paylaşımlarından birine 'Ya ben yakında kilo milo alırım bunu da koyayım gözümün önünde dursun' dedi.

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1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

Protein ağırlıklı beslendiğini söyleyen Yeşilçay sırrını '16 saat aç kalıyorum, gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum' sözleriyle açıklamıştı.

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1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

Oyuncu ayrıca haftada 3 günde spor yapıyor.

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1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

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1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

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1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

10/21
1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

11/21
1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

12/21
1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

13/21
1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

14/21
1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

15/21
1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

16/21
1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

17/21
1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

18/21
1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

19/21
1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

20/21
1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

21/21
1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti

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