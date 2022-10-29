Nurgül Yeşilçay meslektaşlarına seslendi: Haydi kızlar, neredesiniz?

Meslektaşı Özgü Namal'ın son halini gören oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medyada özlem dolu paylaşım yaptı.

Nurgül Yeşilçay Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Oyuncu, "Bugün Özgü Namal'ı gördüm! Ne kadar özledim onu seyretmeyi. Bizim jenerasyonda çok iyi oyuncular var. Mesela Sanem Çelik'i de özledim! Bazen rakip olmayı bazen omuz omuza olmayı bazen bi işi beraber sırtlamayı... Ha Başak Köklükaya'yı bir de! Offf, hadi kızlar nerdesiniz?" diye yazdı.