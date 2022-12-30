Nurgül Yeşilçay'dan EYT paylaşımı. Taze emekli dayı yatışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla 2 milyon 250 bin kişi emeklilik fırsatını yakaladı. Uzun bir süredir yaptıkları protestolarla EYT konusunu gündemde tutan milyonlar bu haberle birlikte yeni bir hayata başlarken, bu konuyla ilgili olarak sosyal medyadan çok sayıda paylaşım yapıldı.

Konunun uzmanları yaşanan gelişmeyle ilgili paylaşımlarda bulunurken ünlü isimler de EYT düzenlemesine dair paylaşımlarda bulundu. Bu konuda paylaşım yapan isimlerden biri de oyuncu Nurgül Yeşilçay oldu.

Yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken Yeşilçay, kedi fotoğrafı üzerinden yaptığı paylaşımına "Taze emekli dayı yatışı, nerede olsa tanırım. Biz mi biz yaşa takılığız hala" notunu düştü.