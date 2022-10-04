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Yeşilçam’ın 3 kuşağı Altın Portakal'da buluştu

Yeşilçam’ın üç kuşağı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde buluştu. Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç ile objektiflere poz veren Yeşilçam yıldızları Nilüfer Aydan, Gülsen Tuncer, Melike Demirağ ve Salih Güney film gösterimin ardından Antalya’da sıcak havanın tadını çıkardı. 

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 12:49
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Yeşilçam’ın 3 kuşağı Antalya’da buluştu

Yeşilçam’ın 3 kuşağı Altın Portakal'da buluştu
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Yeşilçam’ın yıldızları, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl 59. düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'ne akın etti.

Festivalde Yeşilçam’ın üç kuşağı da bir araya geldi. Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç, Nilüfer Aydan, Salih Güney, Melike Demirağ ve Gülsen Tuncer ile film gösterimlerinin ardından Yeşilçam’la ilgili sohbet etti. 

YEŞİLÇAM’IN 82 YAŞINDAKİ YILDIZI GÜNEŞLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yeşilçam’ın 82 yaşındaki ünlü oyuncusu Nilüfer Aydan, özel pozlarıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Nilüfer Aydan, şezlongda güneşlenirken objektiflere de yansıdı. 

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