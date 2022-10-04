Yeşilçam’ın 3 kuşağı Altın Portakal'da buluştu

Yeşilçam’ın yıldızları, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl 59. düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'ne akın etti.

Festivalde Yeşilçam’ın üç kuşağı da bir araya geldi. Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç, Nilüfer Aydan, Salih Güney, Melike Demirağ ve Gülsen Tuncer ile film gösterimlerinin ardından Yeşilçam’la ilgili sohbet etti.

YEŞİLÇAM’IN 82 YAŞINDAKİ YILDIZI GÜNEŞLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yeşilçam’ın 82 yaşındaki ünlü oyuncusu Nilüfer Aydan, özel pozlarıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Nilüfer Aydan, şezlongda güneşlenirken objektiflere de yansıdı.