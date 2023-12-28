Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un birlikte fotoğrafları ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'un birlikte fotoğrafları ortaya çıktı
Sinemanın iki usta yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında kılıçlar çekilmişti. İkilinin birlikte çekildiği fotoğraf gündem oldu.

Usta yönetmen Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan’ın 2006 yılında Kader filminin ödül töreninde araları bozuldu.

Yıllardır küs olan ikili arasındaki geçen olay herkesin merak konusu olmuştu. Ancak iki isim de yıllar boyunca konu hakkında açıklama yapmamıştı.

Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan hakkında sessizliğini bozdu olay yeniden alevlendi.

Tam bu sırada sosyal medyada ikilinin çektiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraf sosyal medyada gündem olurken yorum ardında yorum geldi.

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NELER OLDU?

Usta sanatçılar 2006 yılında Antalya’da düzenlenen ödül töreninde küsmüşlerdi. O törende Nuri Bilge Ceylan, bayılmıştı.

Yıllardır küs olan ikiliden Demirkubuz sessizliğini bozdu. O günden iki gün sonra sokakta yüz yüze geldiklerini söyleyen Demirkubuz, “2 gün sonra sokakta yüz yüze geldik “iyi misin” dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim” açıklamasını yaptı.

Ceylan’ın kendisi ile neden konuşmadığını bilmediğini belirten Demirkubuz, nedenini merak ettiği için Ceylan’ın çok yakınındaki bir akrabasına bu durumu sorduğunu anlattı.

Demirkubuz Ceylan’ın yakın akrabasından şu bilgiyi aldığını aktardı:

Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Lan Cannes Film Festivali’nin muhtarı mısın, nesin sen? sana ne…

CEYLAN BİR DAHA TEK KELİME ETMEYECEK

Demirkubuz, Ceylan’ın konuşmaya devam etmesi halinde YouTube kanalı açacağını söyleyerek “Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır." Dedi.

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