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Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Cannes yolcusu

Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın temmuz ayında Fransa'da vizyona girmesi planlanan yeni filmi "Kuru Otlar Üstüne"nin Cannes'da prömiyer yapacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 13:52
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Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstünde' Cannes yolcusu

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Cannes yolcusu
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16-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını, daha önce iki kez Altın Palmiye kazanan ve son filmi "Hüzün Üçgeni" ile Oscar adayı olan Ruben Östlund üstlenecek.

Bu yıl Cannes'da prömiyer yapması muhtemel olarak değerlendirilen filmler arasında; Martin Scorsese'nin yeni filmi "Killers of the Flower Moon", Wes Anderson'ın "Asteroid City", Sofia Coppola'nın "Priscilla" filmlerinin yanı sıra Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Kuru Otlar Üstüne" de bulunuyor.

Cannes seçkisi ve yarışma filmleri henüz resmi olarak açıklanmasa da "Kuru Otlar Üstüne" filminin Fransa'da Temmuz ayında vizyona gireceği açıklandı. Bu durumda filmin Cannes'da prömiyer yapacağı ve Altın Palmiye için yarışacağı büyük oranda doğrulandı.

Jordan Ruimy'nin World of Reel'daki haberinde, festivalden kaynakların aktardığına göre de "Kuru Otlar Üstüne" ilk kez Cannes'da izleyiciyle buluşacak.

Nuri Bilge Ceylan, 2014 yılında "Kış Uykusu" ile Altın Palmiye ödülünü kazanmış ve "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Ahlat Ağacı" gibi filmleri de Cannes Film Festivali'nde prömiyer yapmıştı.

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