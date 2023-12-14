Sinema dünyasında kılıçlar çekildi. Zeki Demirkubuz Nuri Bilge'ye ne zaman yanıt vereceğini açıkladı

Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz arasında uzun yıllardır devam eden 'intihal' tartışması sürüyor. Nuri Bilge Ceylan'ın geçen haftalarda yaptığı açıklamaya Demirkubuz'dan yanıt geldi.

Sosyal medyadan bir kullanıcının Nuri Bilge Ceylan hakkında düşünceleri ne olduğu sorusuna yanıt olarak mesaj yayımlayan Demirkubuz, "Hayat'ın vizyonu bitsin öğreneceksiniz. Bende kimsenin hakkı kalmaz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin en önde gelen yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un arasının uzun yıllardır açık olduğu biliniyor. Bu soğukluğun sebebi ise Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve Cannes Film Festivali'nde kendisine 'En iyi Yönetmen' ödülü kazandıran '3 Maymun' filminin senaryosunu Zeki Demirkubuz'dan intihal ettiği yönündeki iddialara dayanıyor.

2008 yapımı filme kadar iki yönetmenin yakın arkadaş oldukları da biliniyor.

CEYLAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Nuri Bilge Ceylan, geçen hafta intihal iddiasıyla ilgili açıklama yapmıştı. Ceylan, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta. Yarışma duygusunu anlarım ama hiç değilse sportmence yapılabilmesini beklerdim. Böyle bel altından vurarak değil.

Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Belki de 2006 yılında (yani Üç Maymun’dan iki yıl önce) çok da önemli olmayan bazı şeyler yüzünden kendisine birden soğuk davranmaya ve ardından -biraz üzülerek de olsa - görüşmemeye başladığım için intikam alıyordur kendince. Filmine itinayla hesaplanmış detaylar yerleştirmek suretiyle çamur at izi kalsın şeklinde incelikli bir strateji yürütmüş. Piyasada yarattığı izlenime bakılacak olursa, isteğine ulaşmakta başarılı olmadığı da söylenemez. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada sonuçta ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim."