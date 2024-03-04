Zeki Demirkubuz bugüne kadar yapılmış en iyi film ve en iyi oyunculuğu açıkladı. ‘Bu adamlar yapmış’

Ramazan Süzen
Zeki Demirkubuz bugüne kadar yapılmış en iyi film ve en iyi oyunculuğu açıkladı. ‘Bu adamlar yapmış’
Yönetmen Zeki Demirkubuz, hayranlarını ve sinemaseverleri meraklandıran paylaşımından sonra, 'bugüne kadar yapılmış en iyi filmi' ve 'en etkileyici oyunculuğu' açıkladı.

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündem olmayı sürdürüyor.

3 Mart'ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile en iyi film ve en etkileyici oyunculuğu açıklayacağını duyurmuştu.

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Çektiği filmlerle sinema sektöründe adından söz ettiren ve hem ulusal hem de uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen başarılı yönetmen, kendi açısından bugüne kadar yapılmış en iyi film ve en başarılı oyunculuğu açıkladı.

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“BU ADAMLAR YAPMIŞ”

Zeki Demirkubuz, yaptığı paylaşım ile en iyi filmin ve en etkileyici oyunculuğun Kenneth Lonergan imzalı “Yaşamın Kıyısında” (Manchester By The Sea) olduğunu açıkladı:

Demirkubuz, X hesabından yaptığı paylaşımda “Acının destanı yazılır, kederin yüzü çizilir mi… Bu adamlar yapmış. Biri yazmış, biri çizmiş. Kenneth Lonergan, Casey Affleck” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Demirkubuz, 3 Mart'taki yaptığı paylaşım ile merak uyandırmıştı:

“Entellektüel dayatmalar, sanatsal komplekslerden kurtulup meseleyi basitleştirdikçe, insan neyi sevip neyi sevmediğini, neye inanıp neye inanmadığını daha iyi anlıyor. Bana göre bugüne kadar yapılmış en iyi film ve en etkileyici oyunculuğa karar verdim, yarın akşam söyleyeceğim.”

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