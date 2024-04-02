Nurseli İdiz’den çarpıcı Seçil Erzan çıkışı: Banka şubesi çökerdi

Nurseli İdiz, YouTube'da Armağan Çağlayan'ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” programına katıldı ve maddi zorluklarla dolu geçmişini anlattı.

Nurseli İdiz, mali konularda hiçbir zaman başarılı olmadığını ifade etti. İdiz, Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okumayı kazanmasına rağmen konservatuvarı ve eğer rakamlarla işi olsaydı, Türkiye'nin ekonomik bir felaketle karşılaşabileceğini esprili bir dille dile getirdi.

Lise sonrası hem Boğaziçi hem de Hacettepe Üniversitesi'ni kazandığını, ancak yine de oyunculuğu tercih edeceğini söyledi.

İdiz, mali konularda başarısız olan babasına atıfta bulunarak, Seçil Erzan'ın aksine, kendisinin yönetiminde bir banka şubesinin çökebileceğini şaka yollu belirtti.

Para ile ilişkisinin kötü olduğunu ve bu durumun bilinçaltında yatan bir suçluluk duygusu olduğunu açıkladı.

Ailesinin de para yönetiminde başarısız olduğunu ve iflas ettiğini belirtti.

İdiz, gençlerin mali işlerde daha akıllıca davrandığını, kendisinin ise ani zenginlikle ne yapacağını bilemediğini itiraf etti.

1996'da kurduğu şirketin mali işlerinin kötü yönetildiğini ve vergi borçları yüzünden mal varlığını ipotek ettirdiğini anlattı.

Şimdi olsa, daha sakin bir hayat tercih edeceğini söyleyen İdiz, lüks yaşam tarzını ve seyahat etmeyi çok sevdiğini, ancak şimdi bu durumu mizahi bir şekilde ele alabildiğini belirtti.

Ayrıca, geçen yıl vefat eden Can Gürzap ile yaşadığı hukuki sorunlara ve o dönem sessiz kalma tercihine de değindi, haklı olduğu için sessiz kaldığını ve bu yüzden rahatlıkla Gürzap'ın cenazesine gittiğini ifade etti.