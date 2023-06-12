İktidar gazetesine konuşan Nurseli İdiz bakın neler söyledi. Seçim sonuçları böyle olunca AKP'ye yanaşan yanaşa

Oyuncu Nurseli İdiz, seçimlerin ardından iktidara yakın Sabah gazetesine konuştu. "Türkiye'de ayrıştırmayı laik kesim başlattı" diyen İdiz, "Sokakta donla, sütyenle dolaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

İktidar gazetesine konuşan Nurseli İdiz bakın neler söyledi. Seçim sonuçları böyle olunca AKP'ye yanaşan yanaşa

İktidara yakın Turkuvaz Medya bünyesindeki Sabah gazetesinin ünlü isimlerle röportaj yapan yüzü olarak bilinen Tuba Kalçık'ın yeni "konuğu" Nurseli İdiz oldu.

“LAİK KESİM BAŞLATTI AYRIŞTIRMAYI”

Siyasetle ilgili "değerlendirme"lerde bulunan İdiz, kutuplaşma tartışmalarına ilişkin Kalçık'ın "Türkiye'de ayrışma var diye bir tartışma var. Siz bu konuyu nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine iktidar çevrelerini aratmayan sözler kullandı.

İdiz, "Hayatım boyunca doğru gelmeyen şeyi açıkça söylerim. Şimdi bu iktidar kaç yıldır işbaşında, toplumu ayrıştırıyor diye şikayet eden laik kesim başlattı ayrıştırmayı" dedi.

"ARTIK DONLA SÜTYENLE DOLAŞIYORLAR"

İdiz, "Sosyal medya ortamını nasıl buluyorsunuz peki? Sizin eleştirileriniz var mı?" sorusu üzerine de şu ifadeleri kullanmaktan geri durmadı:

"Her dakika çıplak kadın görmekten bana fenalık geldi. Sadece sosyal medyada değil, sokakta da öyle... Artık donla, sütyenle dolaşıyorlar. Türkiye muhafazakarlaşıyor deniyor ama yok öyle bir şey. "Yok İran gibi olacağız yok Afganistan gibi olacağız" diyenler var ama bu gerçeği yansıtmıyor."

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