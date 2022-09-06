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Nutuk'un dağıtılmasını yasaklayan Milli Eğitim Müdürü'ne ödül gibi atama

Çamlıyayla İlçe Mili Eğitim Müdürü iken okullarda NUTUK eserinin dağıtılmasına izin vermediği için öğretmenliğe döndürülen Mustafa Bakkal, Mezitli İmam Hatip Ortaokulu’na müdür olarak atandığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 13:16
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Nutuk'un dağıtılmasını yasaklayan Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal ortaokula müdür olarak atandı

Nutuk'un dağıtılmasını yasaklayan Milli Eğitim Müdürü'ne ödül gibi atama
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Çamlıyayla İlçe Mili Eğitim Müdürü iken okullarda NUTUK eserinin dağıtılmasına izin vermediği için öğretmenliğe döndürülen Mustafa Bakkal Mezitli İmam Hatip Ortaokulu’na müdür olarak atandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait NUTUK eserinin dağıtılmasını engelleyen Çamlıyayla İlçe Mili Eğitim Müdürü hakkında daha önceden soru önergesi verdiğini hatırlatan CHP’li Başarır, “Konuya ilişkin dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yazılı soru önergesi vermiştik. Sayın Bakan önergemize, ilgili kişinin görevinden alınıp öğretmen olarak Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine verildiğini belirtmişti. Ancak şimdi bakıyoruz ki böylesine kirli bir zihniyet yeniden ödüllendirilip Mezitli imam Hatip Ortaokulu’na müdür olarak atanmış. Herhalde bundan sonra da bu kişiyi ilçe ya da il mili eğitim müdürü yapacaklar” dedi.

“HİÇBİR ÖĞRENCİMİZ BÖYLE BİR ZİHNİYETİN ELİNE TESLİM EDİLEMEZ”

Kurutuluş Savaşı Destanı’nın yazıldığı ve her öğrencimizin başucu kitabı olması gereken bir eseri yasaklayan zihniyetin yeniden okul müdürü olarak atanmasının, mevcut siyasi iktidarın Milli Eğitime verdiği önemi gösterdiğini ifade eden CHP’li Başarır, “Bu uygulamadan da anlaşılacağı gibi AKP iktidarı öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi gibi çok önemli bir konuda ciddiyetten oldukça uzak bir tutum içerisindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı çok değerli bir eseri yasaklayan zihniyetin adeta yeniden ödüllendirilerek okul müdürlüğüne getirilmesinin kabul edilebilir hiçbir yönü yoktur. Mersin’de ve ülke genelinde hiçbir öğrencimiz böyle bir zihniyetin eline teslim edilemez” sözlerini dile getirdi.

BAKAN ZİYA SELÇUK YANIT VERMİŞTİ

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemi ile yazılı soru önergesi veren CHP’li Başarır önergesinde; “Daha önce Mersin’de Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Mustafa Bakkal, okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk eserinin dağıtılmasını yasaklamıştı. Konuya ilişkin vermiş olduğum 7/45304 sayılı yazılı soru önergesine dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıt vermiş ve ilçe milli eğitim müdürünün görevden alınarak Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen olarak atamasının yapıldığı bilgilerine yer vermişti.

Geldiğimiz süreçte söz konusu kişi öğretmenlikten terfi ettirilerek Mezitli İmam Hatip Ortaokulu’na müdür olarak ataması yapıldığı anlaşılmıştır” açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:

1- Kurtuluş Savaşı Destanı’nın yazıldığı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait NUTUK eserinin dağıtılmasına izin vermeyen birinin okul müdürü olarak atanmasının gerekçeleri nelerdir?

2- Her öğrencinin başucu kitabı olması gereken bir eseri yasaklayan birinin okul müdürü olarak atanması hangi zihniyetin ürünüdür?

3- NUTUK gibi bir eserin dağıtılmasını yasaklayan zihniyetin öğretmen bile olmaması gerekirken sizin Bakanlığınız döneminde okul müdürü olarak görevlendirilmesi hangi mantık çerçevesiyle bağdaşmaktadır?

4- Söz konusu kişinin NUTUK eserini dağıtmasını yasaklaması nedeniyle mi ödüllendirilip okul müdürlüğüne ataması yapılmıştır? Bu kişinin bundan sonra da yine bir ödüllendirmeyle herhangi bir ilçe milli eğitim müdürü olarak görevlendirilmesi düşünülmekte midir?

5- Öğrencilerimizin eğitimi ve öğretimini düşünerek, NUTUK’u yasaklayan bir zihniyetin okul müdürü olarak görevlendirilmesinden vazgeçilecek midir?

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Msc
6.09.2022 13:38
Dış güçler tarafından yapılmıştır. İktidarın suçu yoktur,.Gine aldatilmi demek ki  
 
Ne mutlu Türküm diyene🇹🇷
6.09.2022 13:36
Nerede lüzumsuz işe yaramaz saraya yaranmak isteyen varsa ilk işi Atamiza dil uzatıyor karaliyor,bişey olmalarına lüzum yok Atamiza hakaret etmesi ,karşı çıkması yetiyor soysuz terfilere,izndeyiz ATAM  
 
👎
6.09.2022 13:34
ATATÜRKE VE İLKELERİNE KARŞI ÇIKAN İSIMLER HEP MÜKAFATLANDIRILIYOR ? NEDEN ?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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