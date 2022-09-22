22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Öğretmene ödül ayrımcılığı. Milli Eğitimde ödüller bakın kime gitti

Öğretmene ödül ayrımcılığı. Milli Eğitimde ödüller bakın kime gitti

Mesleki itibarları zedelenen öğretmenler, ödülde de ayrımcılık yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2021’de ödül alan 11 bin 657 kişiden 4 bininin öğretmen, geri kalanların ise iktidar tarafından atanan okul idarecileri olduğu çıktı..

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 09:58
Takip Et

MEB'ten öğretmenlere ödül ayrımcılığı. O ödüllerin çoğu kimin tarafından atandığı belli olan okul idarecilerine gitti

Öğretmene ödül ayrımcılığı. Milli Eğitimde ödüller bakın kime gitti
+
Aa
-

Birgün Gazetesi'nde Mustafa Bildirici'nin haberine göre iktidarında en çok hasar alan alanların başında eğitim yer aldı. AKP döneminde atanan hemen her yeni bakanla eğitim sistemi değiştirilirken öğretmenlik mesleğinin itibarı da giderek azaldı. Siyasi iktidar tarafından öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen söylem ve tutumlar neredeyse olağan hale geldi. Eğitim istihdamına getirilen “Sözleşmeli-ücretli-kadrolu” ayrımı, öğretmenlik mesleğine büyük darbe vurdu. Haklarını arayan, özeldeki olumsuz çalışma koşullarına isyan eden öğretmenler iktidar temsilcileri tarafından birçok defa hedef gösterildi.



ÖĞRETMENE GÖSTERMELİK ÖDÜL

MEB’in Tebliğler Dergisi’nin Eylül sayısında yayımlanan, “2021 Yılında Ödül Alan Personel Listesi” de öğretmene verilen değerin düşüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Listeye göre, 2021 yılında toplam 11 bin 657 personel MEB’den ödül aldı. Ödül alanların unvanları da listede paylaşıldı. Listeye göre, ödül alan toplam personelin içinde öğretmenlerin oranı yüzde 35’te kaldı. MEB, 2021 yılında yalnızca 3 bin 966 öğretmeni ödüle layık buldu. Toplam 11 bin 657 kişi içinde 3 bin 966 öğretmenin isminin yer aldığı ödül listesindeki müdür ve müdür yardımcısı sayısının fazlalığı dikkati çekti.



İktidarın öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediğini anlatan Eğitim Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Köklü, “Öğretmenleri, ‘Kadrolu-sözleşmeli-ücretli’ diye ayırdıkları yetmiyormuş gibi ödülde de yok sayıyorlar” dedi. Görev yeri değişikliğinde puan sisteminin önemli olduğunu belirten Köklü, “Bu ödüller de mesleki puanı doğrudan etkiliyor. Ödüllerin büyük oranda okul idarecilerine verilmiş olması, yöneticilerin tamamına yakınının Eğitim Bir Sen üyesi olduğunu da aklımıza getiriyor” diye konuştu. Köklü, listenin üzüntü verici olduğunu kaydederek, “İktidar, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını azaltan uygulamalara derhal son vermeli. Öğretmenler istihdam biçimleri yönünden ayrılmamalı. Öğretmen, öğretmendir” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hakan
22.09.2022 10:11
Meb de şuan okul mud ve yrd larinin tamamı ak partili. Ondandır  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
1
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
2
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿Üvey baba eziyeti kamerada! 14 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
3
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
4
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
5
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
6
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
﻿Suriye Perinçek'i istemedi. ''Gelmeyin'' denilince ateş püskürdü
﻿Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
7
﻿Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
﻿Flaş. Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur tutuklandı
﻿Mevsim geçişinde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat. İç Hastalıkları Uzmanı alınacak tedbirleri açıkladı
﻿Mevsim geçişinde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat. İç Hastalıkları Uzmanı alınacak tedbirleri açıkladı
﻿Mevsim geçişinde solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat. İç Hastalıkları Uzmanı alınacak tedbirleri açıkladı
﻿Ankara Yenimahalle’de icradan satılık daire
﻿Ankara Yenimahalle’de icradan satılık daire
﻿Ankara Yenimahalle’de icradan satılık daire
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. personel alacak
﻿Bursa Jeotermal Enerji Turizm personel alacak
﻿Bursa Jeotermal Enerji Turizm personel alacak
﻿Bursa Jeotermal Enerji Turizm personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.