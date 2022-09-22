Öğretmene ödül ayrımcılığı. Milli Eğitimde ödüller bakın kime gitti

Birgün Gazetesi'nde Mustafa Bildirici'nin haberine göre iktidarında en çok hasar alan alanların başında eğitim yer aldı. AKP döneminde atanan hemen her yeni bakanla eğitim sistemi değiştirilirken öğretmenlik mesleğinin itibarı da giderek azaldı. Siyasi iktidar tarafından öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen söylem ve tutumlar neredeyse olağan hale geldi. Eğitim istihdamına getirilen “Sözleşmeli-ücretli-kadrolu” ayrımı, öğretmenlik mesleğine büyük darbe vurdu. Haklarını arayan, özeldeki olumsuz çalışma koşullarına isyan eden öğretmenler iktidar temsilcileri tarafından birçok defa hedef gösterildi.





ÖĞRETMENE GÖSTERMELİK ÖDÜL



MEB’in Tebliğler Dergisi’nin Eylül sayısında yayımlanan, “2021 Yılında Ödül Alan Personel Listesi” de öğretmene verilen değerin düşüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Listeye göre, 2021 yılında toplam 11 bin 657 personel MEB’den ödül aldı. Ödül alanların unvanları da listede paylaşıldı. Listeye göre, ödül alan toplam personelin içinde öğretmenlerin oranı yüzde 35’te kaldı. MEB, 2021 yılında yalnızca 3 bin 966 öğretmeni ödüle layık buldu. Toplam 11 bin 657 kişi içinde 3 bin 966 öğretmenin isminin yer aldığı ödül listesindeki müdür ve müdür yardımcısı sayısının fazlalığı dikkati çekti.





İktidarın öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediğini anlatan Eğitim Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Köklü, “Öğretmenleri, ‘Kadrolu-sözleşmeli-ücretli’ diye ayırdıkları yetmiyormuş gibi ödülde de yok sayıyorlar” dedi. Görev yeri değişikliğinde puan sisteminin önemli olduğunu belirten Köklü, “Bu ödüller de mesleki puanı doğrudan etkiliyor. Ödüllerin büyük oranda okul idarecilerine verilmiş olması, yöneticilerin tamamına yakınının Eğitim Bir Sen üyesi olduğunu da aklımıza getiriyor” diye konuştu. Köklü, listenin üzüntü verici olduğunu kaydederek, “İktidar, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını azaltan uygulamalara derhal son vermeli. Öğretmenler istihdam biçimleri yönünden ayrılmamalı. Öğretmen, öğretmendir” ifadelerini kullandı.