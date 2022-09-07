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Diyanet TV'de kadınlar için skandal sözler

Yağ kuyrukları nedeniyle vatandaşları suçlayan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Diyanet TV’deki programında kadınları hedef aldı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 08:38
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 08:51
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen Diyanet TV'de kadınları hedef aldı

Diyanet TV'de kadınlar için skandal sözler
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4-6 Yaş Kuran kurslarını “okulöncesi eğitim” olarak nitelendiren, yağ kuyrukları nedeniyle vatandaşları suçlayan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen bu kez kadınları hedef aldı.

İşliyen, Hacı Bayram Veli Camisi’nde kürsüden yaptığı konuşmaların “Burhan İşliyen ile Hacı Bayram Kürsüsü’nden” adıyla yayınlandığı Diyanet TV’deki programında, kadınların giyimlerini eleştirdi.

“SANKİ GİYECEK ELBİSE YOK”

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Düğünlerden bahseden İşliyen, “Salona bir giriyorum, hanım kardeşlerimiz bana kızmasınlar, sanki giyecek elbise yok, perişan. Niye böylesiniz? Allah, camiye girerken örtün, düğün salonuna girerken açıl diye bir emir mi verdi?” dedi. Erkeklere de çağrı yapan İşliyen, “Babalar, abiler, kocalar; bu konuda eşlerimize, kızlarımıza telkinde bulunmamız, nasihat etmemiz, yönlendirmemiz gerekmiyor mu? Bir Müslümanca duruş gerekli. Bütün örtüleri açmış, sınırları ihlal etmiş, haramları işlemeye başlamış. Bir Müslüman bunu yapamaz. Hayat tarzımız kitaba uygun olmalı. Düğünlerimiz, eğlencelerimiz kitaba uygun olmalı” ifadelerini kullandı.

YAĞ KURUKLARI İÇİN VATANDAŞI SUÇLAMIŞTI

Diyanet TV’de “Burhan İşliyen ile Hacı Bayram Kürsüsü’nden” adıyla düzenlenen programda yayımlanan İşliyen, 15 Temmuz’da sosyal medya hesabından da paylaştığı bir bölümde, marketlerdeki yiyecek kuyrukları üzerinden vatandaşları suçlamıştı.

Söz konusu bölümü “Marketlerde yağ kuyrukları” üst başlığı ile yayımlayan İşliyen, bu vaazında, “Rızkı veren Allah’tır. Rızkımız konusunda çok endişeye kapılmamak, çalışmak ama korkmamak lazım. Zor günlerde marketlerde bu görüntüler hiç bize yakışmıyor” demişti

Yiyecekleri depolamanın da yanlış olduğunu vurgulayan İşliyen, “Bazen Allah çok nasip eder ama yeme izni vermez. Bir lokma yiyemez. Rızkın gerçek sahibinin Allah olduğunu unutmamak lazım” ifadelerini kullanmıştı.

KADINLARA ET DENMİŞTİ

Kadınların giysilerinin Diyanet TV’de hedef alınması ilk değil.İmam Halil Konakçı, "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında görmediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Tamam ateistsin, imanın zayıf… Ya hiç kıskanmıyorsun lan?" diyerek kadınları hedef almıştı.

“KADIN EL YÜZ VE AYAKLARINI KAPATMALI” DENMİŞTİ

Diyanet TV’de bir programa katılan Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi İdris Bozkurt, “Kadın, nikah düşen yabancılara karşı el, yüz ve ayak dışındaki yerlerini kapatmalı” derken, “pantolonların daracık olduğu ve kadınların pantolon ile toplum içine çıkmasının tasvip edilmeyeceğini” savundu.

Öte yandan bir imam da katıldığı programda, müziğin zinayı çağrıştırdığını ve hatta 1 buçuk yaşındaki çocuğu bile hareketlendirdiğini söylemişti.

“NAMAZ KILMAYANLAR ÖLDÜRÜLMELİ”

İlahiyatçı Ebubekir Sifil, “Bir adam var çok laubali davranıyor. Efendim, aslında namazın önemini biliyor. Kılmamak için herhangi bir meşru mazereti yok. Yani eli sağlam ayağı sağlam suya kavuşmuş, abdest alma sıkıntısı yok, namaz kılma sıkıntısı yok, zaman sıkıntısı yok vesaire. Bu adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren öldürülebilir.” açıklamasında bulundu.

“ÇOCUĞUN KOLU, GÖĞSÜ, HER TARAFI AÇIK”

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halid Camii İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın kadınları ve çocukları hedef aldığı ortaya çıkmıştı.

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Garip Adem
7.09.2022 09:28
Eleştiri hakkımız her zaman olmakla beraber çizmeyi aşmamak önemli. İbadet Allah ile kul arasındadır. namaz kılmayan adamı öldürmek cinayettir. Kişi tebliğ eder uyarır. ÖLDÜREMEZ!  
 
Yurttas
7.09.2022 09:26
Kapattığınız kadınlarınız ne yapıyor biliyor musunuz? mesele elbiseye değil beyinde muslumanligi sadece kadınlara bağlamış hödük kafalilar.Bebelere neler yaptığınızı bilmiyormuyuz.  
 
Ya Hak
7.09.2022 09:22
Kadın giyimi konusunda doğru konuşmuş eğriye eğri demeyi ogrenmeliyiz ...tabi elestirilecek onlarca yönü de yok degil Diyanetin  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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