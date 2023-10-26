O depresyon kadınlarda daha mı fazla

Psikiyatri Uzmanı Dr. Güven Kızılkale, “Mevsimsel depresyon geçiren pek çok insanda belirtiler sonbaharda başlayıp kış boyunca devam eder” dedi ve en çok kimlerde görüldüğünü açıkladı...

KAYNAK: DHA
O depresyon kadınlarda daha mı fazla

Psikiyatri Uzmanı Dr. Güven Kızılkale, mevsimsel depresyonu açıklayarak tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler verdi.. İlkbahar veya yazın kendini gösteren depresyonun hafif başlayıp mevsim ilerledikçe şiddetinin artırdığına dikkat çeken Dr. Kızıkkale, “Sevilen aktivitelere karşı ilgisizlik, düşük enerji, uyku sorunları, iştahta değişiklik, odaklanma problemleri, umutsuzluk, suçlu hissetme, hayatı yaşamaya değer bulmama başlıca belirtileri arasındadır” dedi.

İŞTE NEDENLERİ

Mevsimsel depresyonun nedenlerinin kesin olarak bilinmediğine vurgu yapan Kızılkale, ancak etki eden faktörlerin bulunduğunun altını çizdi. Kızılkale o faktörleri şöyle sıraladı:

“Biyolojik saat (sirkadiyen ritim), sonbahar ve kış mevsimlerinde azalan güneş ışığı, mevsimler depresyona neden olabilir. Güneş ışığındaki bu düşüş vücudunuzun biyolojik saatini etkileyerek depresif duygulara yol açabilir. Serotonin seviyes, beyinde ruh halini etkileyen bir kimyasal olan serotonin seviyesinin düşüşü, mevsimsel depresyona neden olabilir. Güneş ışığının azalması da serotonin seviyesini düşürerek depresyonu tetikleyebilir. Melatonin seviyesi mevsimdeki değişiklikler, uyku düzeni ve ruh halini etkileyen melatonin dengesini bozabilir”

TEŞHİS VE TEDAVİSİ

Dr. Kızılkale, teşhis ve tedaviyle ilgili ise şöyle konuştu:

“Fiziksel muayene, doktorunuz genel sağlık durumunuzu inceler. Bazı durumlarda depresyon, altta yatan fiziksel sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Kan tahlilleri, tam kan sayımı veya tiroit fonksiyon testleri gibi bazı testler istenebilir. Psikolojik değerlendirme, depresyon teşhisi için doktorunuz sizden belirtilerinizi, düşüncelerinizi, duygularınızı ve davranışlarınızdaki değişikliklerinizi bildirmenizi isteyebilir. Mevsimsel depresyonun tedavisinde antidepresanlar ve D vitamini takviyesinin yanı sıra ışık (fototerapi) ve bilişsel davranışçı terapiye de başvurulmaktadır. Depresyon tedavisinde psikoterapilerin yüksek oranda etkili olduğu bilinmektedir.
Mevsimsel depresyon geçiren kişilerde özellikle belirtiler şiddetliyse antidepresan tedavisi işe yarayabilir. Antidepresanların etkilerini göstermesinin birkaç haftayı bulabileceğini unutulmamalıdır. Gün ışığından daha fazla yararlanma, sağlıklı beslenme, yeterli su tüketimi, düzenli uyku, fiziksel egzersiz ve sosyal ilişkilere zaman ayırmak mevsimsel depresyondan korunmada önemli rol oynamaktadır”

DHA

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