O dizinin sahnesi sosyal medyayı salladı

Editör: Sami Gürel

Blu TV’de yayınlanan Prens adlı komedi dizisinin bir bölümü sosyal medyada viral oldu.

1.sezonu yayınlanan yerli dizinin bir bölümünde yer alan sahnede siyasi hicivlerin yer alması, bir takipçi tarafından paylaşılınca, dizi kesidi kısa sürede yüzbinlerce vatandaş tarafından izlendi.

Sahnede prens rolünü oynayan oyuncu halkın arasına karışıp pazarı gezerken bir ürünün fiyatının çok ucuz olduğunu söyleyip, “Neden bu kadar ucuz, yoksa çaldın mı?” diye sorunca o sırada orada bulunan bir esnafın, “Asıl çalıp çırpan tepedekiler! Biz açlıktan burada geberirken, zevkle sefa içinde yaşıyorlar..” şeklinde cevap vermesinden sonra devam eden diyalogta esnafın, halktan sandığı prense hitaben, “İşte en kötüsü de bu tipler. Açlıktan ağızları kokarken yönetenleri savunan zavallılar” şeklinde konuşup bir müddet devam eden diyalog sonunda esnafın idam edilmesi ile son buluyor.