14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı o gaza karşı uyardı. Akciğer kanserine neden oluyor 

Uzmanı o gaza karşı uyardı. Akciğer kanserine neden oluyor 

Göğüs hastalıkları uzmanı Serdar Keskin, kerpiç ve eski yapı evlerdeki radon tehlikesi ve korunma yolları hakkında bilgi verdi. Sigaradan sonra en çok akciğer kanserine neden olan radon gazının bilgisini paylaşan uzman doktor, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 13:38
Takip Et

O gaz karşı akciğer kanserine neden oluyor 

Uzmanı o gaza karşı uyardı. Akciğer kanserine neden oluyor 
+
Aa
-

Isı derecesini ve nem oranını dengede tutulması gerektiğini vurgulayan Uzman Doktor Keskin, kapalı ortamlarda oksijenin azalması, nem oranın düşmesi enfeksiyon rahatsızlıkları riskini artırdığını söyledi.

Doktor Keskin, “Kapalı ortamlarda ortama sıcaklık 20 - 22 derecede olması gerekiyor. Nem oranı da yüzde 40 ile 50 arasında olması gerekiyor ve bu dengenin bozulması, mantar, virüs ve bakterilerin üremesi için uygun koşullar oluşturup enfeksiyon riskinin de artışına sebep oluyor. Kapalı ortamlarda özellikle kronik hastalığı olanlar. Koah ve bronşit hastalar için bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Aynı evin içerisindeki odanın kapısı açıldığında ısı dengesinin değişikliği pencerenin açılması, balkona çıkılması gibi durumlarda bile astım gibi şikayetler, solunum, öksürük şikayetleri baş gösterebilir. Bu durumda tabii ki o trafik yoğunluğunun en az olduğu dönemde pencere açılması lazım. Oda geçişlerinde bile o ısı dengesinin yeterince sağlanması gerekiyor. Bunlar hastalığın, semptomların, şikayetlerin ilerlemesine sebep olabilir” sözlerini kullandı.

“AKCİĞER KANSERİNDE SİGARADAN SONRA EN ÖNEMLİ NEDEN RADON GAZIDIR”

Bodrum katında, gecekondularda ve eski binalarda yaşayan vatandaşları bekleyen radon gazı tehlikesi, akciğer kanserinde sigaradan sonra en önemli kanser nedeni olduğunu belirten ve vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunan Uzman Doktor Keskin, “Radon gazı, malumunuz yeni ve kimsenin bilmediği önemli bir konu. Sigaradan sonra akciğer kanserine sebep olan ikinci neden olarak geçiyor. Özellikle bodrum katında yaşayanlar, gecekondularda yaşayanlar ve eski binalarda yaşayanlarda bu sızdırma tarzı ve çatlaklardan gelişen yer altı ve doğal kaynaklarda geçen bir gaz ve akciğer kanserine sebep oluyor. Şimdi ne yapmalı şimdi yeni binalarda bu jeolojik etütlerin düzenlenmesi, yeterince havalandırma ve havalandırma sistemlerinin geliştirilmesi ve bu çatlaklardan mümkün olduğunca o sızıntının engellenmesi gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmak gerekiyor. Birkaç merkezde radon gazı ölçümü ile ilgili çalışmalarda başlatıldı. Radon gazı sensörü diye. Yeni bir konu ve dikkat etmek gerekiyor elbette” diye konuştu.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
1
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
2
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
3
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
4
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
7
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.