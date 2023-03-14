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Mehmet Ali Ağca sessizliğini bozdu: O görüntüleri gündem olmuştu

Abdi İpekçi suikastı ve Papa’ya düzenlenen saldırının faili Mehmet Ali Ağca, geçtiğimiz gün ortaya çıkan görüntülere ilişkin sessizliğini bozdu. Ağca kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 05:29
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O görüntüleri gündem olmuştu... Mehmet Ali Ağca sessizliğini bozdu

Mehmet Ali Ağca sessizliğini bozdu: O görüntüleri gündem olmuştu
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981 yılında Vatikan’da Papa 2. Ioannes Paulus’a suikast girişiminde bulunan, gazeteci Abdi İpekçi’nin katil zanlısı Mehmet Ali Ağca uzun bir aradan sonra yeniden görüntülendi.

Bir evin içerisinde çekilen görüntülerde Ağca’nın yemek yediği ve çevresindekilerle sohbet ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Ağca’nın konuşma yaptığı bir anda çekilen görüntülerde odanın içindeki atmosfer dikkat çekti. Salonda 3 farklı grubun varlığı görülürken, Ağca’nın olduğu ilk grubun sohbet ettiği, ikinci grubun hemen yanlarında sessizce oturdukları, üçüncü grubun ise ayakta beklediği görüldü.

“BANA TUZAK KURULDU”

Söz konusu görüntülerle ilgili sessizliğini bozan Ağca, Odatv’ye yaptığı açıklamada, toplantının 'kurulması planlanan bir sosyal medya platformu’ ilgili olduğunu ancak kendisine ‘tuzak kurulduğunu’ iddia etti.

“Benim cezaevindeki koğuş arkadaşım, şu anda medyanın yüzde 50’sinin sahibi. Medyayı namussuzların elinden kurtarmak, onurlu insanların eline vermek lazım. Bunda kötü ne var?” diyen Ağca, şöyle konuştu:

“O toplantı 4-5 gün önce Büyükçekmece’de bir villada yapıldı. O toplantıya katılan kişilerden sadece ev sahibini tanıyorum, geri kalanı tanımıyorum. Maalesef o toplantıya birçok yanlış kişi de katılmış o toplantıya…. Bir sosyal medya platformu kurulacak denildi, bir medya sahibinin yakını gelecek dediler. Ben de böyle bir platform kurmak istiyordum. Maalesef beni tuzağa düşürdüler. Bu rezil bir tuzak. Yazıklar olsun. Çünkü toplantının ertesi gününde bu toplantının görüntüleri medyaya düştü. Misafir ettiğinin bir kişinin görüntü kaydını yapmak rezilliktir. Kısa bir görüntü alacaklarını söylemişlerdi. 1 saat konuştum, haram yemeyin dedim, yetim hakkı yemeyin dedim…”

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