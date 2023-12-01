O ilaç hüsrana yol açtı

Haber ABD’deki New York Post sitesinde yer aldı. Haberde yüksek tansiyon tedavilerinde kullanılan bir ilacın beklenmedik bir "yan etkisinin" saptandığına dikkat çekildi. Buna göre Rilmenidine isimli ilacın yaşanmayı geciktirdiği saptandı. Araştırmayı İsviçre'deki Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ve İngiltere'de Liverpool Üniversitesi biliminsanları yaptı. Araştırma ekibinde yer alan Joatildeo Pedro Magalhatildees, "Hayvanlar üzerindeki araştırmalarımızda ilk kez Rilmenidine'nin yaşlanmayı yavaşlattığını saptadık. Şimdi daha fazla kanıt elde etmek için diğer klinik araştırmalara odaklanacağız" diye açıklama yaptı.