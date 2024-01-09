Her yıl 40 bin kişi bu nedenden ölüyor

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu, kronik öksürüğün nedenini açıkladı önemli uyarılar yaptı. İşte o bilgiler...

Gemicioğlu, iki aydan fazla süren kronik öksürüğün nedeninin hava kirliliği olabileceğini altını çizdi, "Müzmin öksürüğünüz varsa ve kirli havada iş yapıyorsanız kronik öksürüğün nedeni bunlardır. Sinsi bir tehlikeli karşı karşıyasınız.” şeklinde konuştu.

Hızlı kentleşme, trafik, kalitesiz yakıt kullanılması gibi farklı nedenler de öksürüğe yol açıyor. Havayı kirleten 30’dan fazla madde bulunuyor. Aldığımız her nefes vücudumuza zarar veriyor. Ve bu sorun gün geçtikçe artıyor. Prof. Gemicioğlu, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu:

“ Hava kirliliğinden dünyanın neredeyse yüzde 90’ı etkileniyor. Dünya Sağlık Örgütünün hava kirliliğiyle ilgili belirlediği belli standartlar bulunuyor. Bu nedenle özellikle büyükşehirlerde yaşayanların daha dikkatli olmaları gerekiyor. Söz konusu kirlilik özellikle kalp hastalıkları, astım ve KOAH gibi solunum yolu hastalığı olanlarda ciddi hasarlara yol açar...”

Hava kirliliğinin inmeye bile yol açacağını söyleyen Prof. Gemicioğlu kimlerin daha dikkatli olması gerektiğini de açıkladı:

“65 yaşın üzerindekiler ve çocuklar için tehlike büyük. Hatta buna bebekleri de dahil etmek gerekiyor. Son yıllarda dünyada 9 milyon kişinin canını aldı. Türkiye'de her yıl hava kirliliğinden dolayı 40 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor."

EN ÖNEMLİ NEDEN: HAVA KİRLİLİĞİ

İnsanların hava kirliliğini bile bile önlem almadığını belirterek şunların altını çizdi:

"Reflü ya da geniz akıntısı da kronik öksürüğe neden oluyor. O öksürük 2 aydan fazla sürmüşse acilen doktora gidilmeli. Hava kirliliği sinsidir. Hastalık getirmeyi bırakın ölümü de çağırır. Sabah evlerin mutlaka havalandırılması gerekir...”