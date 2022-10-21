﻿Öyle bir mantar ürettiler ki, “kansere çare” diyorlar

Daha önce yapılan araştırmalar bedenlerindeki böcek ve filizleri öldüren ve zombi mantar olarak bilinen mantarın kanser hücrelerini öldürdüğünü kanıtlamıştı. Fakat mantarın vahşi doğada güç bulunması ve laboratuvar ortamında zor yetiştirilmesi hastalar üzerinde test edilmemesine neden olmuştu.



Laboratuvarda vahşi doğada yetiştiği gibi yetiştirerek, kanser tedavisi için kullanılan kordisepin bileşiğini bu kez daha etkili ve ekonomik şekilde üretti. Güney Kore ve Mısırlı bilim insanları, kontrollü bir ortamda farklı böcek türlerini kullanarak zombi mantarları yetiştirmeyi başardı. Cordyceps mantarı adı verilen mantar türü, böcekleri enfekte etme ve öldürme konusunda başarılı olmasıyla biliniyor. Böceğin vücuduna bulaşıp büyüyerek, kas hücrelerine nüfuz ederek ‘zombi’ karıncalar yaratmasıyla da tanınıyor.

Bilim insanları ürettikleri mantarla bir çok kanser türüne savaş açılabileceğini bildirdi.