Tarım Kredi Marketlerinde böylesi de olmaz ki dedirten zam. Sadece 20 günde geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aylarda indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatifleri'nde birkaç ürüne sadece 20 günde gelen zamlar dudak uçuklattı.

7 Eylül'de işkembenin fiyatı 19.50 kelle paçanın fiyatı ise 26.50 liraydı.

1 Kasım'a gelindiğinde ise işkembenin fiyatı 31.90 kelle paçanın fiyatı ise 34.90 liraya yükseldi.

20 Kasım'a ise, çok daha büyük bir zam geldi. İşkembe 44.50 liraya yükselirken, kelle paça ise 57 liraya yükseldi.

20 günde gelen zamlar, vatandaşı isyan ettirdi. Bir vatandaş sosyal medya paylaşımında, "20 günde 23 lira zam olur mu" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 40 çeşit üründe indirime gidileceğini belirten Erdoğan, "Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" demişti.

Erdoğan konuşmasında şunları söylemişti:

“Koyun, kuzuda yüzde 25 indirim yaptık. Pazartesiden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe, Tarım Kredi Kooperatifleri’nde ciddi bir indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri’nden alışverişinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Zincir marketler de kendilerini ona göre ayarlayacak.”