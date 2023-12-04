O zaman çek bir tavşan kanı

Sadece bir bardak çayın yararları nelerdir? İşte ayrıntılar...

KAYNAK: Haber Merkezi
O zaman çek bir tavşan kanı

Milletimizin vazgeçilmezi siyah çayla ilgili bazıları aşırı zararlı derken uzmanlar bir bardak çayın yararlarından söz ediyor. İşte sadece bir bardak çayın yararları…

Siyah çay, türk milletinin vazgeçilmezi. Beslenme uzmanı Sanem Apa Doğan, siyah çayın bilimsel çalışmalarla ispatlanan yararlarını açıkladı. İşte o yararlar:

STRESİ AZALTIYOR
Siyah çayda bulunan L- theanine rahatlama ve uzun süreli daha iyi konsantrasyon sağladığı çalışmaların ortak sonuçlarıdır. Gün içerisinde ortalama 2- 3 fincan siyah çay tüketildiğinde stres hormonu olan kortizol seviyesinin düştüğü gözlemlenmiştir.

KALBE DESTEK OLUYOR
Bilimsel çalışmalar günde 3- 4 fincan siyah çay içen kişilerde inme riskinin günde 1 fincan içenlere göre % 21 oranında azaldığı gösterilmiştir. Çay öğünler arasında tüketilmeli.

KANSER SAVAR
Siyah çayda bulunan polifenol ve kateşinler bazı kanser türlerinin oluşumuna karşı koruyucu etki yapıyor.

GÜÇLÜ KEMİKLER
Siyah çayda bulunan fitokimyasallar güçlü kemikleri destekler, kemik yoğunluğunu artırıyor.

DNA HASARINI YOK EDİYOR
Siyah çayda yüksek oranda bulunan Polifenol DNA hasarını engellemektedir. Açık ve limon ilave edilerek içilen çayla daha fazla antioksidan alım alabilirsiniz.

ÇAY KİLO ALDIRIR MI
Bilimsel çalışmalar siyah çayın özellikle karın çevresi yağlanmasını azalttığını, yağ yakımını desteklediğini ve zayıflamaya yardımcı olduğunu ortaya koymakta.

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