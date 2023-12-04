Böbrek taşı üreten besinler hangileri

Böbrekte taş oluşmasını istemiyorsanız uzak durmanız gereken besinler var. İşte o besinler...

İsa Karaarslan KAYNAK: Haber Merkezi
Böbrek taşı üreten besinler hangileri

Böbrek taşlarından korunmak için su ve yiyecek tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşları sıklıkla görülen sağlık durumları arasında neredeyse ilk sıralarda.

Sağlığımız için hayati görevi bulunan böbreklerin baş belası taşlar insan vücudunda şiddetli ağrılara neden oluyor. Böbrek taşlarının neden kaynaklandığı tam olarak bilinmiyor ancak beslenmeden genetiğe, yaşanılan coğrafyadan cinsiyete kadar birçok nedeninin olduğu söyleniyor.

BÖBREK TAŞINI NASIL ANLARSINIZ

Böbrek taşı oluşumunun belirtileri şöyle:

Mide bulantısı ya da kusma

Sık idrara çıkma
Az miktarlarda idrar yapma veya idrar yapma zorluğu

Ateş ve titreme

İdrar yaparken ağrı

İdrarda kan

İŞTE O BESİNLER

Tuz tüketimini sınırlandırın

Sodyum miktarı yüksek yiyeceklerden uzak durun

Fosfor içeren bakliyatlar
Şekerli yiyeceklerden uzak durmalı

Gazlı içecek tüketmemeli

Kurutulmuş meyveler

Hayvansal gıdalar tehlikeli

OKSALAT İÇERİKLİ BESİNLER

Ispanak

Pazı

Tatlı patatesler

Çikolata

Pancar

Fındık

Çay


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