Böbrek taşı üreten besinler hangileri

Böbrek taşlarından korunmak için su ve yiyecek tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşları sıklıkla görülen sağlık durumları arasında neredeyse ilk sıralarda.
Sağlığımız için hayati görevi bulunan böbreklerin baş belası taşlar insan vücudunda şiddetli ağrılara neden oluyor. Böbrek taşlarının neden kaynaklandığı tam olarak bilinmiyor ancak beslenmeden genetiğe, yaşanılan coğrafyadan cinsiyete kadar birçok nedeninin olduğu söyleniyor.
BÖBREK TAŞINI NASIL ANLARSINIZ
Böbrek taşı oluşumunun belirtileri şöyle:
Mide bulantısı ya da kusma
Sık idrara çıkma
Az miktarlarda idrar yapma veya idrar yapma zorluğu
Ateş ve titreme
İdrar yaparken ağrı
İdrarda kan
İŞTE O BESİNLER
Tuz tüketimini sınırlandırın
Sodyum miktarı yüksek yiyeceklerden uzak durun
Fosfor içeren bakliyatlar
Şekerli yiyeceklerden uzak durmalı
Gazlı içecek tüketmemeli
Kurutulmuş meyveler
Hayvansal gıdalar tehlikeli
OKSALAT İÇERİKLİ BESİNLER
Ispanak
Pazı
Tatlı patatesler
Çikolata
Pancar
Fındık
Çay