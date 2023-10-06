Obezlerdeki gut hastalığı tehlikesini uzmanı böyle açıkladı

İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Dr. Murat Bektaş, gut hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gut hastalığının, ürik asit yüksekliğinin neden olduğu kronik bir iltihaplanma olduğunu söyleyen Dr. Bektaş, “Bu hastalık, Batılı tarzda beslenen ve obezite sorunu olan toplumlarda daha yaygındır.

Tarihte birçok zengin ve ünlü kişi gut hastası olmuştur. Örneğin Fatih Sultan Mehmet de bu hastalıktan muzdaripti” dedi.

Dr. Bektaş, gut hastalığının genellikle ayak başparmağında ağrı, kızarıklık ve şişlikle ortaya çıktığını ve zamanla diğer eklemleri de etkilediğini belirtti.

Dr. Bektaş, “Gut hastası olan kişilerde, yumuşak dokularda ve eklemlerde ürik asit kristalleri birikir ve tofüs adı verilen küçük kitlelere yol açar. Bu kitleler eklem hasarına ve ağrıya neden olur. Ayrıca kronik iltihaplanma kalp-damar hastalığı riskini de yükseltir” diye konuştu.

Dr. Bektaş, gut hastalığının gelişiminde genetik, hormonal ve beslenme faktörlerinin rol oynadığını ifade etti.

Dr. Bektaş, “Gut hastalarının çoğunda ürik asit böbreklerden yeterince atılamaz ve kan seviyesi yükselir. Bu da iltihaplanmaya sebep olur. Gut hastalığı metabolik sendromun bir parçasıdır ve obezite, diyabet, hipertansiyon, kronik böbrek yetersizliği gibi hastalıklarla ilişkilidir. Bu hastalıklar gut riskini artırırken, gut da bu hastalıkların gelişimine katkıda bulunur. Bu yüzden gut hastalarının kilolarına, kan şekerine, kan basıncına ve kan yağlarına dikkat etmeleri ve tedavi almaları gerekmektedir” dedi.

Dr. Bektaş, gut hastalığının erkeklerde kadınlardan daha sık görüldüğünü söyledi.

Dr. Bektaş, “Erkeklerde gut daha erken yaşlarda başlar. Kadınlarda ise menopoz öncesinde gut nadirdir. Bu da hormonların etkisini gösterir. Bazı ilaçlar da gut ataklarını tetikleyebilir. Örneğin düşük doz aspirin ve idrar söktürücüler ürik asit seviyesini yükseltir. Ancak bu ilaçları kalp-damar hastalığı olanlar kesmemelidir” dedi. Dr. Bektaş, son yıllarda fast-food beslenmenin yaygınlaşması ve obezitenin artmasıyla gut sıklığının da arttığını belirtti. “Gut eskiden daha geç yaşlarda başlarken, şimdi daha erken görülüyor. Gut hastalarının tedavi edilmesi ve takip edilmesi çok önemlidir. Aksi halde eklem hasarı ve kalp-damar hastalığı gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabilir” dedi.

“GUT HASTALIĞINDA YAŞAM TARZI VE İLAÇ TEDAVİSİ ÖNEMLİ”

Uzm. Dr. Bektaş, gut hastalığının tedavisinde ilaçların yanı sıra yaşam tarzı değişikliklerinin de etkili olduğunu söyledi.

“Gut hastalığı sadece et yiyenlerde görülmez, kilo kontrolü ve alkolden kaçınmak gerekir” diyen Bektaş, diyetin tek başına yeterli olmadığını, ürik asit seviyesini düşürmek için ilaç kullanılması gerektiğini belirtti.

Uzm. Dr. Bektaş, gut ataklarını önlemek ve kalp-damar hastalığı riskini azaltmak için ürik asit düşürücü tedavinin ömür boyu devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.