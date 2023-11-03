2035 yılına kadar 4 milyardan fazla obez geliyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Obezite hakkında çok ayrıntılı ve kritik veriler içeren “Dünya Obezite Atlası 2023” raporunu inceleyen Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, raporda, önümüzdeki 12 yıl içinde dünyadaki insanların yarısından çoğunun fazla kilolu olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Hem Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hem de Sağlık Bakanlıklarının obezite ile savaşmayı öncelikli hedefler arasına aldığını ifade eden Doç. Dr. Savaş, fazla kiloların hem insan sağlığı hem de ülke ekonomisi için yıkıcı sonuçlar doğurduğunu kaydetti.

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, “2035 yılına gelindiğinde, dünya nüfusunun büyük bir bölümü olan 4 milyardan fazla kişi, kilo fazlalığı ya da obezite sorunuyla karşı karşıya kalacak” dedi.

“EĞİTİMİN HER KADEMESİNDE YÜRÜTÜLMELİDİR”

Dr. Savaş, “Fazla kilonun ekonomiye verdiği zarar, Covid-19 salgınının yarattığı ekonomik hasarla eşit düzeydedir” diyerek şunları söyledi:

“Fazla kilonun insan sağlığına verdiği zararlar ise kalp-damar hastalıkları, şeker hastalığı, kalp krizi, inme ve birçok kanser türü gibi yaşam kalitesini azaltan ve ölüme yol açabilen hastalıklarla bağlantılıdır. Obezite; karmaşık, yaygın ve çok yönlü bir problem. Obezite ile mücadele, sadece Sağlık Bakanlıklarının gayretiyle olacak bir şey değil. Obeziteye karşı etkili bir savaş, okul öncesi eğitimden başlayarak eğitimin her kademesinde yürütülmelidir.”

“HEPSİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENECEKTİR”

Her meslek grubundan çalışanların obeziteden korunması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Savaş, “Aksi halde 2035 yılında dünya nüfusunun çoğunluğunu oluşturan 4 milyardan fazla kişi, fazla kilolu ya da obez olarak yaşamak zorunda kalacaklar. Her 4 kişiden biri, yaklaşık 2 milyar kişi obez olacak. Çocukluk çağı obezitesi 2035 yılına kadar iki katından fazla artış gösterebilir. Bu da birçok ölümcül kronik hastalığın çok daha erken yaşlarda ortaya çıkması anlamına gelir. Dolayısıyla yaşam süresi, ani ölümler, yaşam kalitesi ve benzeri sağlık göstergelerinin hepsi olumsuz yönde etkilenecektir” diye konuştu.

“OBEZİTE, CİDDİYE ALINMASI VE TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİR HASTALIKTIR”

Obeziteyi tetikleyen faktörlerden birinin hareketsizlik olduğunu dile getiren Dr. Savaş, “Daha aktif bir yaşam, asansör kullanmamak, merdiven inip çıkmak, kısa mesafelerde yürümek, uzun süre hareketsiz kalmamak, düzenli egzersiz, hızlı ve düzenli yürüyüş, bireyin yaşına ve sağlık durumuna uygun spor yapmak ihmal edilmemelidir. Öncelikle kilo almanın önüne geçmenin yollarını anlattım. Obez olanlar ise bir sağlık kuruluşuna başvurarak tedavi olmalılar. Obezite, ciddiye alınması ve tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalıktır” ifadelerini kullandı.