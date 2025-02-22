Ocak ayında onlar konuşuldu

Medya Takip Merkezi, Ocak ayında en çok konuşulan oyuncuları açıkladı. İnternet, televizyon, sosyal medya ve yazılı basının mercek altına alınarak yapılan araştırmaya göre; Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu, 346 isim arasında 1 milyon 400 bin içerikle en çok konuşulan oyuncu oldu.

Listenin ikinci sırasında ise, NOW TV’de ekrana gelen ‘Leyla… Hayat… Aşk… Adalet…’ dizisinin yıldızı Halil İbrahim Ceyhan var. Tufan (Tufo) karakteriyle büyük beğeni toplayan oyuncuyla ilgili 1 milyon 400 bin 250 paylaşım yapıldı. Listede sırasıyla Gökberk Yıldırım, Cemre Arda, Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Burak Tozkoparan, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Melis Sezen, Aras Aydın, Aras Bulut İynemli, Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül ve Mert Yazıcıoğlu yer aldı.

Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan’ın ortak özelliği, ikisi de Kanal 7’de izleyicisiyle buluşan ‘Emanet’ dizisinde başrol oynadı ve önce Türkoğlu ardından da Ceyhan diziye veda etti. Sıla Türkoğlu, üçüncü sezonuyla da yine reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti’ndeki başarılı oyunculuğuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Halil İbrahim Ceyhan ise, ‘Emanet’ten sonra ‘Kirli Sepeti’ (NOW TV) ve ardından bu sezon yayınlanmaya başlayan ‘Leyla… Hayat… Aşk… Adalet…’ dizisinde rol alıyor. İki isimde kariyerini başarılı bir şekilde sürdürüyor.

Melek Mosso’dan ‘Aşkın Adı’

Melek Mosso, yeni şarkısı ‘Aşkın Adı’nı Piu Sound etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Melek Mosso’ya ait şarkının düzenlemesini Gürsel Çelik yapmış. Sözleriyle dinleyicilere aşk acısını ve aşkın her halini hissettirerek duygusal bir deneyim vaat eden şarkı, aşkın karmaşık ve bir o kadar da büyüleyici yanlarını anlatıyor.

Etkileyici sözleriyle dikkat çeken ‘Aşkın Adı’nı keyifle dinledim.

‘Solo Botter: Burhan Uygur’ sergisi açıldı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Casa Botter’de Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde gerçekleşen ‘Botter Sergileri’ serisinin dördüncü sergisi ‘Solo Botter: Burhan Uygur’, Burhan Uygur’un eşi Vesile Uygur’un katılımıyla ziyarete açıldı.

‘Solo Botter: Burhan Uygur’ sergisi, sanatseverleri 1992 yılında kaybettiğimiz sıra dışı sanatçının hikâye anlatımındaki çok katmanlı yaklaşımı ve görsel şiirselliğini keşfetmeye davet ediyor. Her şeyden ilham alabilen, yaşadığı her anın ve herkesin resmini yapabilen Burhan Uygur’un resimlerinde boyanın katman katman dönüşmesi, çizgilerin melankoli ve coşku arasında dans etmesi, yaşadığı anların ruhunu derin bir şiirsellikle yansıtır.

Asistan küratörlüğünü İrem Büşra Coşkun’un üstlendiği sergi, 20 Mayıs’a kadar İstanbul’un ilk art nouveau yapısı Casa Botter’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.