Ocak enflasyonundan kara haber. Uçtu gidiyor

Türkiye İstatistik Kurumu 5 Şubat pazartesi günü yılın ilk enflasyon rakamlarını açıklayacak. İşte bu rakamlar açıklanmadan önce, Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle düzenlediği enflasyon anketinden kara haber geldi.

14 ekonomisttin katılımıyla sonuçlanan ankette ocak ayı enflasyon beklentisi yüzde 6,84 çıktı. Ekonomistler en yüksek 8,90 en düşük de 5,50 enflasyon beklediklerini belirtti.

ENFLASYON NEDEN ARALIKTA DEĞİL DE OCAKTA UÇAR

Geçen yılın son ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,93 oranında artış gösterdiği açıklanmıştı. Ancak bir ay sonra tahminlere göre ocak ayı enflasyonu aralık ayı enflasyonunu katlayıp, geçecek. Ekonomistlerin verdiği tahminlerin ortalaması 6,84. Bu rakam Aralık ayının enflasyonun iki katından bile fazla. Enflasyon neden bu kadar artış gösterdi. Bunu TÜİK verilerinde vatandaşlar öğrenecek. Ancak, bilinen bir şey var. Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emeklilerin alacağı enflasyon farkı belli oluyor. Neden acaba ocak ayı enflasyonu aralık ayı enflasyonunu katlar. Bunun cevabını vatandaş merak ediyor.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.