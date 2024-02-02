Ocakta en fazla ihracat otomotiv sektöründen

Kaynak: AA
Ocakta en fazla ihracat otomotiv sektöründen
Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2,8 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Ocak ayında ihracatta otomotiv sektörü liderliği kimseye kaptırmadı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü ocakta 2,8 milyar dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisini 2,3 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

GEMİ VE YAT İHRACATINDA REKOR ARTIŞ

TİM verilerine ocak ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 749,8 ile gemi, yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 79,3'ünü elinde tutan sanayi grubunun toplam dış satışı ise 13,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Tarım grubunun ihracat rakamı ise yüzde 9,3'lük yükselişle 3,1 milyar oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TİM açıkladığı verilerde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeye yapılan ihracat rakamı 1,6 milyar dolar oldu. Almanya'yı 1 milyar 21,7 milyon dolarla ABD ve 947,7 milyon dolar İngiltere izledi.

İl bazında en çok ihracatı İstanbul 7,2 milyar dolarla gerçekleştirdi. Ardından Kocaeli ve Bursa geldi.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2023 ve 2024'ün ocak ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar ise şöyle oldu: (bin dolar):

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