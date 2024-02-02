Emeklinin bayram ikramiyesine seçim zammı. Flaş bilgiyi Nuray Babacan açıkladı

Yerel seçim için geri sayım sürerken iktidarın Mart ayında emekli maaşlarına bir zam daha yapacağı yönündeki beklenti kulislerde en çok konuşulan konulardan biri oldu. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,26’lık zam milyonlarca vatandaşın geçim derdine çare olmazken gelen tepkiler sonrası iktidarın maaş zammı yapacağı gündeme gelmişti.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan kulislerde konuşulan son bilgiyi açıkladı. Babacan, emeklilere verilen 2 bin liralık bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılmasının gündeme geldiğini söyledi.

Babacan yazdığı köşe yazısında emekli maaşlarına yapılması beklenen zammın seçimdeki duruma göre gündeme geleceğini ya da gelmeyeceğini sözlerine ekledi.

Babacan’ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Başta İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde başarılı çıkmak için her türlü yönteme başvurmaya hazır olan AKP’de, ekonomik krizi atlatmak için açıklanan tasarruf amaçlı ekonomik politikalar askıya alındı. 31 Mart’a kadar, ‘kesenin ağzını açmaktan’ söz eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibi, yeni bir adımı Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen bayram ikramiyeleri konusunda atacak. Yapılan toplantılarda emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 5 bin liraya çıkartılması konuşuldu.

YENİ TARTIŞMALAR

Yerel seçimlerden 9 gün sonra nisan ayında ve ardından mayıs ayında iki ödeme yapılacağı duyurulacak. SGK ve Bağkur emeklilerine yapılan artışın memur emeklilerine eşitlenmesi ve yüzde 49.25 uygulanması bile memnuniyetsizliği gideremedi. Henüz ek zammın ödemeleri yapılmazken, kulislerde başka bir ek zamdan söz edilmeye başlandı. Bir süre önce haberleştirilen ek zam yapılabileceği iddiaları da kulislerde konuşuluyor.

DURUMA GÖRE POZİSYON

Edinilen bilgiye göre, bu konu seçimin gidişine göre gündeme gelecek veya gelmeyecek. Ancak emekli maaşlarında iyileştirme konusu birden fazla sorun yaşanıyor. Özellikle alt gelir grubundaki emeklilerde düzenleme yapılırken, emekliler arasındaki gelir farkı sorunu yaşanıyor. Doktor veya öğretmen gibi daha fazla prim ödeyenlerle daha az prim ödeyenlerin arasında maaş farkının azalması gibi durumlara çözüm aranıyor. Formül arayışının sürdüğü, yerel seçim kampanyasının gidişine bağlı olarak sürpriz bir ek zammın gündeme gelebileceği AKP içinde de konuşuluyor.”