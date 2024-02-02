Eşine cimrilik yapan kocalar yandı! Yargıtay’dan emsal karar

Davacı-davalı erkek, eşinin kendisine saygısız davrandığını, evde yemek ve temizlik yapmadığını iddia etti. Eşinin bir süre sonra evi terk ettiğini belirten koca, akrabalar aracılığıyla defalarca haber göndermesine rağmen kadının eve dönmediğini ifade etti. Boşanma talebinin yanı sıra 50 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi tazminat istedi.

Davalı-davacı kadın ise dilekçesinde, kocasının ev için gerekli temel eşyaları almadığını ve beyaz eşyaları kurmadığını belirtti. Ayrıca kocasının kendisini hırsızlıkla itham ettiğini ve her sabah cebindeki parayı kontrol ettiğini öne sürdü. Kadın, kocasının kendisini evden kovduğunu ve kapı kilidini değiştirdiği için eve dönemediğini ifade ederek 50 bin lira maddi ve 100 bin lira manevi tazminat talep etti.

Denizli 4. Aile Mahkemesi, erkeğin eşine ev düzeni kurmamasını, kadının piknik tüpünde yemek yapmak zorunda kalmasını ve eşinin evden ayrılmasını fırsat bilerek evin kilidini değiştirmesini kusur olarak değerlendirdi. Mahkeme, kadının bir kusurunun olmadığına hükmetti ve kadına 15 bin lira maddi tazminat verilmesine karar verdi. Kocanın itirazı üzerine dosyaya bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını usul ve kanuna uygun buldu ve istinaf başvurusunu reddetti.

Eşinin ev eşyalarını götürmesi ve beyaz eşyaları kullanmasına izin vermemesi yüzünden piknik tüpünde yemek yapmak zorunda kalan kadın, boşanma davası açtı. Mahkeme, kocanın tam kusurlu olduğuna hükmetti. Kocanın temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de, mahkemenin kararını doğru buldu ve onayladı.