Ocakta yemek unutulmuştu. Yangın çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ocakta unutulan yemek sebebiyle çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Ocakta yemek unutulmuştu. Yangın çıktı

İHA

Olay, Tüysüzler Mahallesi Mahsuni Şerif Sokak üzerinde bulunan apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocağın üstünde unutulan yemek yangına sebep oldu.

Alevleri gören ev sahibi müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen ev sahibine ise ambulansa alınarak oksijen verildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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