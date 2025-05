‘Öcalan kültü’nü kim kimin üzerinden tarif ediyor?

Abdullah Öcalan, Türk tarihinde görülmemiş suç yükünü taşıdığı hâlde hapisteki en itibarlı insan.

Şahitliğimle ortaya koyduğum “İmralı’daki Konuk” kitabımın adının neden “konuk” olduğunu yakın zamanda hatırlatmıştım. Adam yakalandığından beri misafir. Devlet “misafirimizdir!” tavrı gösterirse başkaları da baş tacı eder. O yakalandığında bağlılığı nasıl anlıyorlarsa 63 kişi protesto için kendisini yakıyor.

“Lider kültü” kavramı var. “Kült” Fransızca tapma, tapınma anlamına gelir.

Şimdi hapishaneye konan CHP-DEM dayanışmasıyla İstanbul-Esenyurt’ta CHP’den seçimi kazanarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan Prof. Dr. Ahmet Özer’in, Recep Tayyip Erdoğan nezdinde “lider kültü”nü işlediği “Lider Kültü: Biattan Sadakata, Makyavelizmden Neroizme” balıklı bir makalesi var. Girip okuyabilirsiniz. “Makale” dediysem, siyasî bir yazı. Ak Parti’ye ve MHP’ye yükleniyor. Ağırlıklı olarak Recep Tayyip Erdoğan üzerine gidiyor.

“Lider kültü”nün tarifini de bir gazetecinin yazısına dayandırıyor. “Liderin Sosyo Psikolojik Yapısı” ara başlığı altında şunları yazıyor:

“Alper Görmüş bir yazısında şöyle bir belirleme yapmış: ‘Dalkavuklar, şaklabanlar bir devlet, bir toplum ve bir hüküm sahibi için, kanser hücresi gibidirler. Yedikleriyle hızla büyüyüp yayılırken, toplumu, devleti veya muktediri kaçınılmaz tükenişe sürüklerler. İşte bu nedenle kadim zamanlarda, bilge kralın yüzüne çıplak gerçekleri söyleyecek soytarısı olurdu, dar görüşlü ahmak kralın ise sadece duymak istediklerini konuşan dalkavuğu ve şakşakçıları...’

Bu durum nasıl böyle bir hal aldı? Bu biraz da liderin sosyo psikolojik analizini gerektiren bir şey kanımca. Hatırlayın Erdoğan önce liyakat demişti. Liyakat söylemiyle işe başlayanlar sonra ‘biat’ı dayattılar. O da yetmeyince şimdi ‘sadakat’ı bir politika unsuruna dönüştürdü. Bu bile şimdi kâfi gelmediği için koca sarayda iyice yalnızlaşıp üç beş memurla işi götürmeye çalışıyorlar.” (21 Temmuz 2022)

Öyle bir tarif getiriyor ki, ister istemez “Tutuklanmasının sebeplerinden biri bu yazı mıdır?” dedirtiyor insana...

Ahmet Özer’in isminin geçtiği bir yazımdan dolayı beni savcılığa şikâyet eden avukatı, bir de müvekkilinin bu makalesine göz atsın. Benim nazarımda tutuklanmasına sebep olamaz. Siyasî yazı ve neticede farklı bir çizgideki isim kendisince bir parti başkanını değerlendiriyor.

Ben meseleye “lider kültü” noktasından bakıyorum. Bu kültü çok ve çok daha ötesinde Abdullah Öcalan için de değerlendirebilir mi?

Dostu, düşmanı herkes Abdullah Öcalan’ın kuyruğuna takılmış. Öyle kıymetli ki... İmralı’yla Mudanya veya Gemlik arasında bir köprü kursalar, elini öpmek için kuyruğa girenlerin uzantısı, dünyayı kaç defa dolanır bilemeyeceğim! O kadar kıymetli Abdullah Öcalan’ımız.

Ahmet Özer, “prof. dr.” titriyle “kült”ün alanını R. T. Erdoğan üzerinden alabildiğine genişletiyor:

“Makyavellist dönem gelişti. Üçüncü seçimde artık güç zehirlememesine uğrayan hegmonik bir parti olduğu ayan beyan ortaya çıkınca, her seçimi kazanan her istediğini yapabilen kudretli, olağan “üstün bir lider” kültü ortaya çıktı. Her kes lidere hayrandı onun için canını veriyordu, lider aynaya baktığında artık eşi benzeri olmayan bir figür görüyordu, şimdi artık etrafındaki kitleler değil o da kendi kendisine hayrandı. Bu dönemin adı narsist dönemdir. Ve artık tek sözü kanun gibi olan, tartışmasız her dediği yasa gibi yerine getirilen, hatta bir akşamüzeri beyan ettikleri mecliste gece yarılarına kadar çalışılarak yasa haline getirilen kudretli her şeye muktedir, “Roma’yı yakarım” tarzı ortaya çıktı. Buna sosyo politik dilde ‘Neronizm’ deniyor. İşte bu süreç yanı Makyavellist, Narsisit ve nihayet Neronist yapı, liyakat, biat ve sadakat süreciyle birbirini besleyerek ilerledi ve bugünkü durum ortaya çıktı. Bu artık katı merkeziyetçi tek adam yönetimidir.”

Bu tarif Abdullah Öcalan’a fazlasıyla örtüşmüyor mu?

Adam, hapiste olduğu hâlde, her şeye muktedir havasında “tapınılacak adam” görünüşünden ziyadesiyle mesrûr, ziyadesiyle mutlu.

Abdullah Öcalan’ın öbür yüzünü bilmeden, bu yüzü üzerinden el uzatırsanız, kimin kazanacağını, kim kaybedeceğini hiç düşündünüz mü?

Öbür yüzünü kendisinin ve PKK içinden çıkanların anlattıklarından aktaracağız.