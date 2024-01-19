Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı

İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimizin hesaplarına bugün 3 milyar 495 milyon 566 bin TL tarımsal destekleme ödemesi aktarıldı. Hayırlı ve bereketli olsun” ifadelerini kullandı.
ÇİFTÇİLERE BAŞKA HANGİ DESTEKLER VERİLİYOR?
Çiftçilere verilen desteklerden bazıları:
Yurt içi sertifikalı tohum kullanımı ve üretimi
Biyolojik ve biyoteknik mücadele
Organik tarım
ÇATAK
İyi tarım
Mazot, gübre ve toprak analiz desteği
Ayrıca, 2023 yılında çiftçilere toplamda 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığı belirtilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen destek ödemeleri 2024 rakamları da belirlenmiştir.
Çiftçilere yönelik destek ve hibelerden faydalanmak için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye olunması gerekmektedir.