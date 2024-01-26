Ödemeler bugün hesaplara yatacak. Bakan Yumaklı duyurdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Ödemeler bugün hesaplara yatacak. Bakan Yumaklı duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yumaklı, “Çiftçilerimize 9 milyar 374 milyon 88 bin TL tutarında destek sağlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

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Ödemeler, çeşitli kategorilerde yapılacak. Hububat-baklagil ve dane mısır desteği 8 milyar 949 milyon 680 bin TL, düve alım desteği 2 milyon 700 bin TL, yem bitkileri desteği 388 milyon 246 bin 720 TL, sertifikalı tohum kullanım desteği 970 bin 505 TL, hayvan gen kaynakları desteği 17 milyon 47 bin 260 TL, sertifikalı fidan üretim desteği 459 bin 910 TL ve kırsal kalkınma yatırım desteği 14 milyon 983 bin 605 TL olacak. Hububat-baklagil ve dane mısır destekleri, çiftçilerin TC kimlik numaralarının son rakamına göre bugünden 2 Şubat’a kadar saat 18.00’e kadar ödenecek. Diğer destekler ise bugün tek seferde hesaplara yatırılacak.

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